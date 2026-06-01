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生活
出版：2026-Jun-01 08:00
更新：2026-Jun-01 08:00

名廚周世韜ｘ顧問尹達剛「唐述華筵」實試！借鑑滿漢全席 1晚只限1席

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Joe48

名廚周世韜ｘ顧問尹達剛「唐述華筵」實試！借鑑滿漢全席 1晚只限1席

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新派中菜食府「唐述」首度聯乘香港歷史博物館跨界合作，由館方提供歷史資料參考，推出結合珍貴中華飲食文化歷史的「唐述華筵」嘗味菜單。為此專誠邀請「中國飲食文化大師」尹達剛師傅擔任顧問，傳授昔日滿漢全席的經驗，再由唐述廚藝總監周世韜運用當代粵菜手法重新演繹盛宴。每晚只做1席，非常限量尊貴！記者日前實試，分享箇中體驗！

Master Wan (left) and Chef Saito Chau share the photos from the past 圖左尹達剛師傅和圖右周世韜師傅分享昔日相片 Mr. Alan Leung introduces the Hong Kong Story exhibition to Master Wan and Chef Saito 助理館長梁煒傑介紹香港金龍大酒家「大漢全筵」菜單 1 Hong Kong Story Permanent Exhibition 「香港故事」常設展覽 Mr. Alan Leung introduces the Hong Kong Story exhibition to Master Wan and Chef Saito 助理館長梁煒傑先生為尹達剛師傅及周世韜師傅介紹「香港故事」展覽 Dr. Sonia Ng, Scholar of Culture and History 文化與歷史學者吳瑞卿博士

香港歷史博物館「香港故事」

今次合作緣起自香港歷史博物館「香港故事」常設展全新面貌重新開放，其中展覽展出一套60年代香港金龍大酒家舉辦大漢全筵的菜單，給予「唐述華筵」構思菜單的參考資料。此項目邀請了文化與歷史學者吳瑞卿博士提供學術參考，並誠邀有「中國飲食文化大師」之美譽的尹達剛師傅為「華筵」作顧問。擁有60多年廚藝經驗的尹師傅曾於1977年親身參與國賓大酒樓的「滿漢全席」，及後又有幾次出席滿漢全席的體驗，為今次「唐述華筵」菜單的歷史脈絡提供重要依據。

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滿漢全席舊照 滿漢全席舊照2 Old menu WhatsApp Image 2026 05 31 at 7.31.58 PM

「聖旨」餐單充滿儀式感

唐述廚藝總監周世韜便以「滿漢全席」為靈感，以形寓意、以味述史，透過現代手法詮釋典故與風雅。「唐述華筵」分別提供8道菜及10道菜，每道精選佳餚均以四字詞命名，流露典雅文學底蘊。記者日前實試，對昔日飲食文化更加深了解。用餐的貴賓房餐桌布置配上龍紋圖案枱布及瑰麗餐具，充滿儀式感。進餐前，店員穿上古服獻上「聖旨」餐單。

用料上乘矜貴

第一道菜「力拔千鈞」，即花雕酒浸象拔蚌，展現傳統浸製工藝。以醇厚的20年陳釀花雕醃製，象拔蚌充份滲透酒香，咬下嫩爽脆彈。第二道「牡丹官燕」，即老雞金華火腿上湯文火細燉官燕伴百合。嚴選上等官燕盞，佐以日本百合莖，上湯的金華火腿釋出鹹香與雞湯的濃鮮，毋須下鹽也滿滿鮮味。燕窩晶瑩柔滑，足料份量不欺場；百合清雅更添爽口，兩者純淨細膩互襯出滋潤效果。

Chinesology Stewed Geoduck in Chinese Marinade Sauce 力拔千鈞 Chinesology Braised Bird s Nest in Superior Broth 牡丹官燕 WhatsApp Image 2026 05 29 at 7.01.12 PM (6)

大開眼界！仿熊掌慢炆豬手

「一掌山河」其實是話梅慢炆豬手，有趣之處在塑造出熊掌的形狀，呼應滿漢全席的熊掌。世韜師傅分享做法：「先扣豬手肉，然後起皮，再將拆了的豬肉釀在皮裡，食時肥瘦很均勻，我用了梅子花雕汁去扣這個仿熊掌。」夾起豬皮入口，軟滑充滿膠質，肉質軟糯脂香濃郁，配飯同吃很滋味。話梅微酸甘甜，中和了豐腴脂膩的感覺。「龍船海參」（鮑汁慢燉婆參），嚴選上等婆參，保留原條形態，裹滿竹炭粉炸至外層脆卜卜熱辣辣，內裡嫩爽，佐以蟹粉，吃法層次豐富又有新意。

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Chinesology Braised Pork Trotter with Shiitake Mushrooms and Dried Sweet Plum 一掌山河 Chinesology Braised Sea Cucumber in Casserole 龍船海參 海參

有氣派！手臂size花膠

看世韜師傅捧著大大隻很有氣勢的傳統烤寧夏灘羊「金榜揚名」，皮酥脆而肉嫩保存肉汁。世韜師傅透露：「此羊香而不羶，我用紅蘿蔔、西芹、木瓜攪碎後醃製羊肉，木瓜含酵素有利軟化肉質，同時羊肉吸收蔬菜的清甜。」

女客人一定大愛的「九如獻瑞」（秘製醬汁燴花膠配淮山），選取7-8頭、長度約前臂的厚身大花膠，以唐述馳名的鮑汁燜扣，啖啖骨膠原。圍邊伴碟的九條金魚是以淮山和紅蘿蔔製成，體現傳統宴席重視滋養和養生祥瑞的祝福。

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周世韜及尹達剛 Chinesology Braised Soft Shelled Turtle with Homemade Sauce 九如獻瑞 Chinesology Chinese Style roasted Lamb 金榜揚名

宮廷湯品甜點

再來「月影靈芝」，是清雞湯燴鴿蛋，盛於豆苗之中。展現宮廷湯品的特色：湯色清澈、香氣清雅，鴿蛋柔滑細緻。後段的鹹、甜點帶來壓軸驚喜！用傳統喜慶花紋盒子盛載的火腿餡酥點「鰲頭獨佔」鹹香鬆化；清朝宮廷食品紅豆蓉糯米糕「驢打滾」與葫蘆形狀的鹹蛋黃酥組成「如意雙囍」，一軟一酥。最後奉上「金玉滿堂」，用龍身圖案器皿盛載時令鮮果，將西瓜、芒果、哈蜜瓜等切成菱形，再拼成星星圖案，令人賞心悅目。每位惠顧「唐述華筵」的客人可獲贈珍貴陳皮一盒（數量有限，送完即止）。

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Chinesology Chicken Consommé with Quail Egg 月影靈芝 Chinesology Traditional Dim Sum 鰲頭獨佔 Chinesology Salted Egg Yolk and Lotus Seed Paste Mille feuille 如意雙囍 Chinesology Petit Four 金玉滿堂 Mandarin peel

「唐述華筵」嘗味菜單詳情

地址：中環國際金融中心商場3樓3101號舖

電話：6385-2712

日期：即日起至2026年7月31日晚餐時段

價錢：

十道菜每席$16,128，供六位享用

八道菜每席$12,528，供六位享用

備註：菜單需提前最少七天預訂

Mira eShop預購免加一服務費

詳情請參閱網站

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