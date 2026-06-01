名廚周世韜ｘ顧問尹達剛「唐述華筵」實試！借鑑滿漢全席 1晚只限1席

新派中菜食府「唐述」首度聯乘香港歷史博物館跨界合作，由館方提供歷史資料參考，推出結合珍貴中華飲食文化歷史的「唐述華筵」嘗味菜單。為此專誠邀請「中國飲食文化大師」尹達剛師傅擔任顧問，傳授昔日滿漢全席的經驗，再由唐述廚藝總監周世韜運用當代粵菜手法重新演繹盛宴。每晚只做1席，非常限量尊貴！記者日前實試，分享箇中體驗！

香港歷史博物館「香港故事」 今次合作緣起自香港歷史博物館「香港故事」常設展全新面貌重新開放，其中展覽展出一套60年代香港金龍大酒家舉辦大漢全筵的菜單，給予「唐述華筵」構思菜單的參考資料。此項目邀請了文化與歷史學者吳瑞卿博士提供學術參考，並誠邀有「中國飲食文化大師」之美譽的尹達剛師傅為「華筵」作顧問。擁有60多年廚藝經驗的尹師傅曾於1977年親身參與國賓大酒樓的「滿漢全席」，及後又有幾次出席滿漢全席的體驗，為今次「唐述華筵」菜單的歷史脈絡提供重要依據。

「聖旨」餐單充滿儀式感 唐述廚藝總監周世韜便以「滿漢全席」為靈感，以形寓意、以味述史，透過現代手法詮釋典故與風雅。「唐述華筵」分別提供8道菜及10道菜，每道精選佳餚均以四字詞命名，流露典雅文學底蘊。記者日前實試，對昔日飲食文化更加深了解。用餐的貴賓房餐桌布置配上龍紋圖案枱布及瑰麗餐具，充滿儀式感。進餐前，店員穿上古服獻上「聖旨」餐單。

用料上乘矜貴 第一道菜「力拔千鈞」，即花雕酒浸象拔蚌，展現傳統浸製工藝。以醇厚的20年陳釀花雕醃製，象拔蚌充份滲透酒香，咬下嫩爽脆彈。第二道「牡丹官燕」，即老雞金華火腿上湯文火細燉官燕伴百合。嚴選上等官燕盞，佐以日本百合莖，上湯的金華火腿釋出鹹香與雞湯的濃鮮，毋須下鹽也滿滿鮮味。燕窩晶瑩柔滑，足料份量不欺場；百合清雅更添爽口，兩者純淨細膩互襯出滋潤效果。

大開眼界！仿熊掌慢炆豬手 「一掌山河」其實是話梅慢炆豬手，有趣之處在塑造出熊掌的形狀，呼應滿漢全席的熊掌。世韜師傅分享做法：「先扣豬手肉，然後起皮，再將拆了的豬肉釀在皮裡，食時肥瘦很均勻，我用了梅子花雕汁去扣這個仿熊掌。」夾起豬皮入口，軟滑充滿膠質，肉質軟糯脂香濃郁，配飯同吃很滋味。話梅微酸甘甜，中和了豐腴脂膩的感覺。「龍船海參」（鮑汁慢燉婆參），嚴選上等婆參，保留原條形態，裹滿竹炭粉炸至外層脆卜卜熱辣辣，內裡嫩爽，佐以蟹粉，吃法層次豐富又有新意。

有氣派！手臂size花膠 看世韜師傅捧著大大隻很有氣勢的傳統烤寧夏灘羊「金榜揚名」，皮酥脆而肉嫩保存肉汁。世韜師傅透露：「此羊香而不羶，我用紅蘿蔔、西芹、木瓜攪碎後醃製羊肉，木瓜含酵素有利軟化肉質，同時羊肉吸收蔬菜的清甜。」 女客人一定大愛的「九如獻瑞」（秘製醬汁燴花膠配淮山），選取7-8頭、長度約前臂的厚身大花膠，以唐述馳名的鮑汁燜扣，啖啖骨膠原。圍邊伴碟的九條金魚是以淮山和紅蘿蔔製成，體現傳統宴席重視滋養和養生祥瑞的祝福。

宮廷湯品甜點 再來「月影靈芝」，是清雞湯燴鴿蛋，盛於豆苗之中。展現宮廷湯品的特色：湯色清澈、香氣清雅，鴿蛋柔滑細緻。後段的鹹、甜點帶來壓軸驚喜！用傳統喜慶花紋盒子盛載的火腿餡酥點「鰲頭獨佔」鹹香鬆化；清朝宮廷食品紅豆蓉糯米糕「驢打滾」與葫蘆形狀的鹹蛋黃酥組成「如意雙囍」，一軟一酥。最後奉上「金玉滿堂」，用龍身圖案器皿盛載時令鮮果，將西瓜、芒果、哈蜜瓜等切成菱形，再拼成星星圖案，令人賞心悅目。每位惠顧「唐述華筵」的客人可獲贈珍貴陳皮一盒（數量有限，送完即止）。