夏日高溫貓咪也會中暑 出現4個表現或代表身體正「求救」

近日天氣持續酷熱，室外氣溫升破30度，即使一向表現沉穩的貓咪，也未必受得住高溫。貓咪較舒適的室內溫度大約為 25度至 28度；一旦環境過熱，牠們往往會透過行為和身體反應向主人「求救」。踏入夏季，主人應多加觀察家中主子的狀態，及早採取降溫措施，以免演變成中暑。

貓咪覺得太熱的4個常見警號 貓咪太熱警號1. 呼吸急促，甚至張口喘氣 一般情況下，貓咪主要以鼻呼吸；如果牠像狗隻般張開口喘氣，通常反映體溫已經升高，需要立即降溫。主人應盡快把貓咪移到陰涼和空氣流通的位置，開啟冷氣或風扇協助散熱，並提供乾淨食水補充水分。但如果同時出現舌頭發紫、口水明顯增多等情況，則未必只是受熱，亦可能涉及其他健康問題，應盡快求醫。

貓咪太熱警號2. 長時間攤平在地上不願活動

貓咪太熱警號2. 長時間攤平在地上不願活動 當貓咪整個身體攤平，尤其把腹部緊貼磁磚、木地板等較清涼的表面時，往往是在增加散熱面積，幫助身體降溫。雖然這種姿勢有時亦代表放鬆，但如果牠長時間呈「大字形」伏在地上，而且明顯減少活動，便很可能是在表達自己熱得難受。

貓咪太熱警號3. 飲水量突然明顯增加

貓咪太熱警號3. 飲水量突然明顯增加 貓咪普遍不算特別愛喝水，但在炎熱天氣下，如果牠忽然頻繁喝水，可能是身體為避免脫水而作出的自然反應。主人可在家中不同位置放置水碗，並透過濕糧增加水分攝取。不過，若貓咪飲水增多之餘仍然精神欠佳、食慾下降，甚至在天氣不熱時也持續狂喝水，便要提防中暑或其他疾病，應盡快帶牠接受獸醫檢查。

貓咪太熱警號4. 精神不振，只想躺着睡覺 如果貓咪近來顯得異常疲倦，整天昏睡、活動量大減，亦可能與高溫有關。當牠連移動都提不起勁，甚至身體發熱卻不願喝水，便要高度懷疑已出現中暑風險，主人不宜拖延，應立即為牠降溫並視乎情況求醫。

貓咪中暑徵狀與緊急處理方法

貓咪中暑徵狀與緊急處理方法 如果貓咪出現以下情況，便有可能已經中暑，甚至進入危險階段，主人應盡快送往獸醫診所治理： • 身體或肉球異常發熱

• 神情呆滯、反應遲鈍

• 幾乎不動，對外界刺激反應微弱

• 嘔吐或腹瀉

• 大量流口水

• 抽搐或全身顫抖

• 持續張口喘氣 在送院之前，主人可先為貓咪作初步降溫，例如以濕毛巾輕輕包裹身體，或把冰袋放在頸部及腋下位置，同時嘗試讓牠少量飲水。不過，降溫不宜過急或過猛，以免對身體造成額外負擔；如有疑問，應立即向獸醫查詢。

夏季照顧貓咪小貼士: 主人宜把室內溫度維持在約25度至28度，拉上窗簾減少陽光直射，並準備涼墊、充足食水及保持空氣流通，讓貓咪可在較舒適的環境下活動與休息。只要平日多留意牠們的行為變化，便有助及早察覺不適，減低中暑風險。