兩大人氣IP夢幻聯動 Chiikawa x Sanrio聯名周邊登陸Miniso 必搶斜孭袋/化妝包/盲盒

近期人氣持續高企的日本角色 Chiikawa（吉伊卡哇），今次再度聯乘 Sanrio（三麗鷗），更攜手MINISO推出全新三方合作系列。兩大人氣 IP 聯名登場，大批造型周邊已於即日起於全國部份門店逐步開售，近期計劃北上的各位粉絲們記得去掃貨！

今次聯乘系列主打「可愛又實用」路線，產品種類相當豐富，除了最受粉絲歡迎的毛絨公仔外，亦加入大量日常生活用品。收藏系產品方面，包括毛絨盲盒、掛件、徽章及大抱枕等，角色造型延續 Chiikawa 一貫軟萌風格，再配上 Sanrio 經典角色元素，整體設計相當吸睛。



除了收藏向商品，系列亦推出多款生活雜貨，包括斜孭袋、手提袋、化妝包、襪子及水杯等，實用性比以往聯乘系列更高。過去不少 Chiikawa 與 Sanrio 聯名產品都曾在日本掀起炒價潮，甚至需要透過代購才能入手；今次由 MINISO 官方授權推出，定價相對親民，各位粉絲終於可以用較低門檻入手心頭好。