網上熱話｜港男呻婚後生活無得休息 假日要陪老婆打卡：返工都無咁大壓力！

到了適婚年齡，身邊朋友接二連三發放紅色炸彈，陸續結婚生仔，進入人生另一里程。不過，結婚除了愛情外，當中亦包含很多責任及承諾，若然未想清楚的話，很容易與今次主角一樣大感抱怨！

已婚男人苦呻婚後生活壓力大 近日，一位已婚男人在討論區呼籲「結咗婚嘅男人入嚟」，盼能圍爐取暖，只因他的婚姻生活使其大感壓力，「平時返工已經攰，星期六日想屋企抖下，隔離果件又話要去邊去邊食好西」，可見衝突起因與二人的生活習慣不一致引起。

假日被迫陪老婆食「水魚餐」 發文者苦呻平日要返工，放假又要陪老婆周圍去，「話想喺屋企抖下就黑面嬲你幾日，情緒勒索你話唔顧另一半感受」、「出到去又食埋啲貴夾唔飽嘅水魚餐，其實我一條友喺樓下求其食茶記已經好 happy」，更狠批老婆「我知道唔係你俾錢當然你無所謂，但係可唔可以唔好個個禮拜都係咁」。

網民留言熱議 發文者與老婆的生活習慣與步伐不一致，令他不禁坦言「而家越嚟越唔鍾意放假，平日返工反而壓力無咁大，起碼唔洗諗去邊同食乜」，而他的經歷亦引起網民回應，有人表示「所以好多男人放假都會照返公司」、「你搵錯人，一係搵過個，一係一人讓一步，抖一日出街一日」、「乜嘢都有得傾嘅，唔掂傾到掂」、「換個角度你老婆都只係想同你拍拖，人哋滿懷歡喜諗定同你食咩好嘢，俾人拒絕你都唔happy啦」。亦有同為人夫的網民感同身受，直指「心有同感，佢哋真係十分之情感脆弱，成日去晒食咗啲乜嘢，老實講味道其實一般，而我亦都唔知點解值得去post出嚟」。