寵物中暑急救｜出現4大症狀要小心 獸醫教你正確處理及求醫時機

文：Karen Yeung 攝：周令知 鳴謝：東區24小時動物醫院 炎炎夏日，不少主人都會擔心毛孩在戶外活動時中暑，但其實中暑並非只會發生在烈日當空的街道上。當環境溫度及濕度過高，寵物身體無法有效散熱，體溫便會持續上升，嚴重時可引發腦部及內臟器官損傷，甚至危及生命。獸醫提醒，中暑屬於急症，主人除了要認識高危因素，更應及早識別症狀及掌握正確處理方法。



散熱能力不足 是中暑的主要風險因素 並非所有寵物的耐熱能力都一樣，其中以散熱能力較差的動物風險最高。 短鼻犬及扁面貓是常見的高危族群。由於狗隻主要透過喘氣散熱，而短鼻品種的呼吸道結構較狹窄，散熱效率較低，因此較容易在炎熱天氣下出現體溫過高的情況。至於扁面貓種，同樣因呼吸道結構限制而較不耐熱，若寵物本身患有哮喘等呼吸系統疾病，風險更會進一步增加。 此外，長毛、厚毛及雙層毛品種亦需要特別留意。這類寵物在高溫環境下散熱較為吃力，尤其是原本適應寒冷氣候的犬種，例如哈士奇，在炎熱潮濕的夏季更容易感到不適。

老年寵物以及患有心臟病、呼吸道疾病等慢性疾病的動物，同樣屬於中暑高危一族。隨着年齡增長，身體調節體溫的能力下降，一旦遇上高溫環境，較容易出現熱衰竭。

室內環境同樣存在中暑風險 不少人以為只有經常外出的狗隻才需要防範中暑，但事實上，長期留在家中的貓咪亦有可能受到高溫影響。 若家中長時間關窗、缺乏通風設備，加上陽光持續照射，室內溫度有機會升至30°C以上。即使寵物從未外出，仍可能因環境過熱而出現中暑。 一般而言，貓咪較適應約25至26°C的環境溫度。夏季期間即使主人外出上班，亦應盡量維持室內空氣流通，必要時開啟風扇或冷氣協助降溫，避免牠們長時間處於悶熱環境。 持續喘氣、精神變差 可能是中暑警號

寵物中暑初期往往會出現一些容易被忽略的徵兆。 當體溫開始升高時，狗隻最常見的表現是持續喘氣，而且呼吸看起來比平日更急促、更費力。部分會突然變得安靜，不願活動，精神及反應亦明顯下降。隨着情況惡化，牙肉及口腔顏色可能由正常粉紅色轉為較深紅色，還有部分狗隻亦會不停飲水，嘗試透過補充水分協助降溫。 此外，運動後喘氣本屬正常生理反應，但若寵物休息約10分鐘後仍持續劇烈喘氣，甚至精神狀況越來越差，主人便應提高警覺，懷疑是否已出現中暑或熱衰竭。





懷疑中暑應立即降溫 當發現寵物出現疑似中暑症狀時，首要工作是盡快讓牠離開高溫環境。主人應立即將寵物移到陰涼及通風位置，最好配合風扇協助散熱。同時可利用常溫水輕輕沾濕腹部等散熱效果較佳的位置，再利用氣流帶走體表熱量。 此外，可提供飲用水讓寵物自行補充水分，但不建議強行灌水，以免增加身體負擔。若經過初步降溫後症狀仍未改善，或已出現虛弱、步履不穩等情況，應盡快送往獸醫診所接受治療。 冰水降溫未必有用 不少主人以為冰水能最快降溫，因此在寵物過熱時會以冰水浸泡或用冰袋敷身體。然而，這種做法其實未必適合。當牠們的皮膚突然接觸過冷的溫度時，表層血管會收縮，反而影響體內熱量向外散發，令散熱效率下降。因此，與其使用冰水，較建議利用常溫水配合風扇降溫，讓身體逐步恢復正常體溫。





夏季防中暑應從日常做起 中暑一旦發生，可能在短時間內迅速惡化，因此預防工作尤其重要。夏季帶狗散步時，應盡量避開正午及下午最炎熱的時段，改於清晨或傍晚外出。主人亦可在出門前以手背測試地面溫度，若感到燙手，便應避免讓寵物直接踩踏，以免腳掌受傷。 毛髮護理方面，可適度修剪過長或過於濃密的毛髮，但不建議完全剃光。毛髮除了有助調節體溫，同時亦是保護皮膚的重要屏障。至於長毛品種，定期梳理毛髮亦有助改善散熱效果。 此外，主人應確保寵物隨時能夠飲用充足及潔淨的食水，並維持室內環境通風涼爽。當天氣持續酷熱時，更應多留意寵物的精神及活動狀況。

及早求醫減低併發症風險 獸醫指出，中暑屬於急症，若寵物送院後，醫護團隊會先進行降溫及補充水分，並按情況安排血液檢查及住院觀察，以評估是否出現器官受損等併發症。因此，當懷疑寵物中暑時，應盡快求醫，切勿長時間留在家中觀察。若遇上緊急情況，主人亦可善用本地非牟利平台「PetsSOS」，查閱全港24小時獸醫診所資訊及接診情況，爭取治療時間。 中暑並非單純「太熱」那麼簡單，而是一種可能危及生命的急症。及早發現異常、迅速採取降溫措施並尋求專業治療，才能把對寵物健康的影響減至最低。