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出版：2026-Jun-03 19:00
更新：2026-Jun-03 19:00

Keeta x 譚仔雲南米線 限時全單半價優惠 滿$300即減$150+搶券攻略

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Nose 29

Keeta x 譚仔雲南米線 限時全單半價優惠 滿$300即減$150+搶券攻略

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本地兩大餐飲與外賣巨頭聯手，推出震撼全港大劈價福利！外賣平台Keeta宣布，由即日起至6月16日，與譚仔雲南米線聯乘合作。消費者只要採用Keeta 手機應用程式，即可免費領取「滿$300即減$150」外賣優惠券，全單直接打半價，可以瘋狂點墨丸、腐皮、竹笙，豪食土匪雞翼。

 

每日限時搶券 掀全城米線外賣熱潮

今次Keeta與譚仔優惠誠意十足，今晚想足不出戶解決晚餐，還是打工仔OT想與同事留在辦公室加料開大餐，只要在Keeta App內動動手指，叫滿$300譚仔招牌米線和惹味小食，結賬時便能節省$150。最吸引是每位用戶每日都可以領取「滿$300即減$150」外賣優惠券一次，天天都能享受半價美食！

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今晚就用Keeta App，瘋狂外買譚仔雲南米線美食，享受滿$300減$150優惠。

搶券必看條款

活動反應熱烈，Keeta官方提醒每日派發的優惠券數量有限，採取「先到先得」機制。消費者使用時需留意以細則：

  • 限定送遞：優惠券僅適用於Keeta平台上的送遞訂單。

  • 消費基准：實付金額須滿$300，不包含運費、平台費及送遞員貼士。

  • 不可疊加：此券無法與門市折扣或其他優惠券同時使用。

  • 最終決定：活動詳情以App內最新展示條件為準，譚仔及Keeta保留最終決策權。

譚仔App同步推出獨家禮遇

除了外賣平台優惠，譚仔雲南米線自家官方手機應用程式(TamJai App)亦推出多項會員專享獨家驚喜與積分回贈。消費者可前往譚仔官方網站參閱會員計劃條款及細則。不想錯過最新「炸醬米線」或限定湯底折扣？緊記同步下載譚仔 App。

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 查詢：譚仔雲南米線

 

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