Keeta x 譚仔雲南米線 限時全單半價優惠 滿$300即減$150+搶券攻略

本地兩大餐飲與外賣巨頭聯手，推出震撼全港大劈價福利！外賣平台Keeta宣布，由即日起至6月16日，與譚仔雲南米線聯乘合作。消費者只要採用Keeta 手機應用程式，即可免費領取「滿$300即減$150」外賣優惠券，全單直接打半價，可以瘋狂點墨丸、腐皮、竹笙，豪食土匪雞翼。

每日限時搶券 掀全城米線外賣熱潮

今次Keeta與譚仔優惠誠意十足，今晚想足不出戶解決晚餐，還是打工仔OT想與同事留在辦公室加料開大餐，只要在Keeta App內動動手指，叫滿$300譚仔招牌米線和惹味小食，結賬時便能節省$150。最吸引是每位用戶每日都可以領取「滿$300即減$150」外賣優惠券一次，天天都能享受半價美食！