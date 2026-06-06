屈臣氏集團6月推Pickleball體驗日 專業教練帶領 免費送匹克球拍！

匹克球熱潮席捲全城。屈臣氏集團將於6月19及20日一連兩日舉辦「屈臣氏集團 185 周年易賞錢 Pickleball 活力體驗日」。活動不但設有專業教練帶領，參加者更可獲贈匹克球球拍，盡情享受匹克球的樂趣。易賞錢會員可以積分換領報名，有興趣的話不妨把握機會。

設有兩款規格場地

活動設有兩款不同規格的場地，分別是體驗場地（11米乘5米）及標準場地（13.4米乘6.1米）。每個場次可供4位參加者同時體驗。易賞錢會員可憑指定數量的積分換領，樂賞會會員更享優先報名的福利，活動首日指定時段將會率先開放予樂賞會會員報名。

免費玩 攤位遊戲 贏珍藏搖搖

除了匹克球體驗外，活動同時設有多個攤位遊戲，包括1.85秒挑戰及溜搖搖遊戲，玩家有機會贏走「易賞錢家族」珍藏搖搖。易賞錢家族成員亦會現身，與粉絲近距離互動合照。