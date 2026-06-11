機場美食｜Blue Bottle Coffee香港機場店開幕 即睇限定商品＋美食 飲季節限定拿鐵

Blue Bottle Coffee 香港國際機場店正式開幕！新店位於機場T1，由日本著名建築設計事務所 Keiji Ashizawa Design 合作設計，裝修充滿細節，而且景觀開揚，上機前不妨去歎杯咖啡！另外新店更有獨家限定商品及美食，粉絲必買香港國際機場店限量套裝，包含保溫杯、咖啡及限定布袋，下文即睇介紹！

Blue Bottle Coffee香港機場店開幕 人氣精品咖啡Blue Bottle Coffee正式登陸香港國際機場T1。新店邀得日本著名建築設計事務所Keiji Ashizawa Design操刀，將海岸的開闊與寧靜融入設計。店內採用沙灘般的內斂單色調，日光透過天花百葉窗灑落，與不鏽鋼吧台交織出當代美學，空間感十足！店內更可打卡跑道全景，為接下來的旅程揭起序幕！

必試機場店限定精選餐點 這次新店特別推出多款限定烘焙美點，賣相與味道兼備，打卡一流！推介賣相誘人的 Chicken Leek & Cheese Danish（$38），外皮酥脆，內裏以大麥麵粉包裹著風乾熟成雞肉，融入Emmental Cheese的濃郁奶香，再撒上蔥粒與淡雅的肉豆蔻香氣，層次極其豐富；若想吃得輕盈，則可選擇由Miam Bakery打造的 Ham & Cheese Croissant（$48），酥皮焗至金黃焦香，結合鹹香芝士與蜜糖芥末醬，口感細膩，絕對是登機前的滋味享受！ 另外更有季節限定 Sweet Blossom Latte（熱/冷）($55），咖啡注入特製花綻糖漿，入口散發接骨木花的清新風味，更伴隨水梨與荔枝般的細膩果香，如同蜂蜜般在舌尖蔓延。