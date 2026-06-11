網上熱話｜港漂男路邊丟煙頭被罰4位數字 大讚食環職員溫柔有耐性 網民分享相似經歷

政府計劃明年3月起統一全煙害警示包裝，不過煙民依然煙照買煙照吸，不過切忌街頭隨手扔煙，以免釀成意外，影響街道衛生。早前，一位港漂男因為在路邊抽煙並隨手棄置而被罰款4位數字，引來不少網民留言分享類似「肉赤」經歷。

港漂男棄置煙頭被罰4位數字 早前，一位自稱「常年往返香港辦公」的港漂男以「香港通勤血淚教訓」為題在小紅書發文，直指日前「在香港路上工作趕路，一時鬆懈心存僥倖，隨手在路邊抽了根煙」、「萬萬沒想到直接被食環署工作人員當場攔下！」、「人生第一次香港違規，直接喜提3000港幣罰單」。因為在路邊吸煙，並不慎隨手棄置而被罰款3千元，金額之高令他不禁形容為「徹底交了一筆昂貴的學費」。

大讚食環署職員溫柔有耐性 事主稱今次是「第一次香港違規」，原以為「會被嚴肅訓斥，結果全程被工作人員的態度圈粉」。他大讚負責處理的食環署職員「真的超級溫柔耐心，沒有一絲兇人、刁難的感覺」、「還細心指給我看，不遠處就有正規煙灰缸和抽菸點位」，更「耐心給我科普香港控煙條例，反覆叮嚀日常通勤一定要遵守規則」、「真心為食環署專業又溫柔的工作態度點讚」。