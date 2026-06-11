Chef’s Cuts推周年限定菜單 $398歎乾式熟成肉眼扒 全新北海道帶子拼盤/限定雞尾酒

Chef’s Cuts由即日起至9月30日推出一系列周年限定美食及活動，包括每月輪流登場的乾式熟成肉眼扒、全新北海道帶子拼盤，以及原聲音樂表演和限定雞尾酒，為今個夏天帶來一場結合美食與音樂的周年慶典。

每月限定乾式熟成肉眼扒登場 Chef’s Cuts特別為五周年引入美國頂級黑安格斯肉眼扒，並採用品牌自家雙重熟成工藝處理。肉眼扒先於乾式熟成櫃熟成12天，再浸泡於牛脂之中進行第二階段熟成，令肉質更柔嫩，同時提升牛肉的濃郁風味及層次感。 6月率先推出的「韓式辣醬乾式熟成黑安格斯肉眼扒」（$398／300克），以韓式辣醬的甜辣風味襯托牛肉鮮味，平衡油脂香氣，同時增添發酵醬料獨有的鮮味層次。 7月則換上「黑蒜乾式熟成肉眼扒」（$398／300克）。焦糖化黑蒜帶有蜜餞般的甜香及淡淡蒜香，與濃郁牛味互相配合，令肉質更顯甘香多汁。

8月登場的「香草青醬乾式熟成肉眼扒」（$398／300克）以羅勒、番茜、迷迭香、牛至及巴馬臣芝士調製而成的青醬入饌，為牛肉增添清新草本香氣，帶來較為輕盈的夏日風味。 壓軸於9月推出的「清酒粕乾式熟成肉眼扒」（$398／300克），則將清酒粕融入熟成過程之中，讓肉質滲透淡雅果香及米酒香氣，為整個熟成系列畫上句號。

北海道帶子五重奏 一次品嚐五款特色醬料 除了肉類料理外，Chef’s Cuts亦推出期間限定「帶子五部曲：醬意尋味之旅」（$188），以香煎北海道帶子配搭五款不同風味醬料，展現帶子的鮮甜與多元層次。 五款醬料包括青豆蓉配蘋果、薄荷及枝豆；南瓜黃辣椒蓉配粟米、芫荽及橙肉；鹹蛋薯蓉配椰菜花及腰果；黑蒜蓉配醃漬蘑菇及松露油；以及煙燻紅菜頭蓉配蘿蔔及意大利黑醋汁。由清新果香到濃郁菌香，再到帶有大地氣息的煙燻風味，帶來截然不同的味覺體驗。



原聲音樂表演配限定雞尾酒 為配合五周年慶典，Chef’s Cuts將於6月至8月期間在指定分店舉辦原聲音樂表演。6月及8月於啟德AIRSIDE舉行，7月則移師黃竹坑THE SOUTHSIDE，讓食客一邊享用美食，一邊感受現場音樂氣氛。 部分場次更邀來客席調酒師坐鎮，推出多款期間限定雞尾酒。其中6月率先登場的三款特色調酒包括「Sunset Spritz」（$128），以琴酒、橙酒配搭芒果百香果茶及氣泡酒，口感清爽果香突出；「Golden Crumble」（$108）以威士忌配搭榛果利口酒及蘋果酥皮泡沫，帶有甜點般香氣；而「Pink Botanica」（$118）則結合琴酒、玫瑰洛神花糖漿及湯力水，散發清新的花香調性。

Chef ’ s Cuts 分店資訊： Chef’s Cuts屯門店 地址：香港屯門青山灣青山公路1號 黃金海岸商場地下11-12號舖 電話：（852）2511-1971 WhatsApp：（852）9491-5467 營業時間：中午12時至晚上10時 Chef’s Cuts中環店 地址：香港中環皇后大道中93號 中環街市地下G01-G03號舖 電話：（852）9574-4254 WhatsApp：（852）9574-4254 營業時間：上午11時至晚上10時 Chef’s Cuts啟德店 地址：香港九龍啟德協調道2號 AIRSIDE 2樓L201號舖 電話：（852）5965-0594 WhatsApp：（852）5965-0594 營業時間：中午12時至晚上10時 Chef’s Cuts黃竹坑店 地址：香港黃竹坑香葉道11號