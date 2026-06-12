中環美食｜口碑西班牙菜Olé推新菜單 必試全港唯一西班牙鐵盤海鮮焗飯 $178食和牛面頰肉鍋

中環老字號西班牙菜餐廳Olé最近推出全新菜單，一口氣帶來6款西班牙美食！當中必試香港唯一加泰羅尼亞傳統鐵盤海鮮焗飯「A La Llauna」，賣相澎湃，另外還有花費23小時炮製的巨型原排伊比利亞豬肋肉 以及西班牙高原幼羊，每款菜式都是正宗西班牙滋味，下文即睇介紹！

西班牙菜餐廳Olé由來自西班牙加泰羅尼亞的行政總廚 Chef Salvador Benedicto 親自坐鎮，今次全新菜單每款非常吸引！大推來自加泰羅尼亞的鐵盤焗飯「A La Llauna」($568)，做法與 Paella 截然不同，廚師將飽滿的米飯、特製湯汁與豐盛食材，鋪滿在方形鐵盤上，然後直接送入焗爐烤焗，利用焗爐的高溫將食材的鮮味牢牢鎖住。而今次更特別用上Sofrito 醬及濃郁的海鮮蝦湯每一粒米飯都充份吸飽了湯底的天然精華，啖啖都鹹香鮮味。配料方面同樣講究，新鮮八爪魚經烤焗後口感彈牙且帶有韌勁，層次分明；厚切帶子則煎至表面微焦金黃，內裡依然鮮嫩多汁，整體有驚喜！

今次新菜單中除了鐵盤焗飯外，最當中最吸睛的莫過於兩道以23小時精心炮製的招牌主菜——巨型原排伊比利亞豬肋肉（$1,188）及西班牙高原幼羊（半隻）（$3,688）。兩者份量十足，賣相澎湃，特別適合與親友共享盛宴。伊比利亞豬肋肉選用來自西班牙南部的優質豬種，先經低溫浸煮鎖住肉汁，再以慢火長時間焗製，肉質鬆化細嫩，輕輕一撥即骨肉分離，脂香與肉味層次分明。至於來自Castilla-La Mancha高原的幼羊，採放養方式飼育，肉味更見純淨濃郁，經長時間慢煮與焗製後，香料氣息深入滲透，內外同樣入味，口感柔軟而不失嚼勁。

此外，餐廳亦帶來多款別具地道風味的西班牙菜式，包括香港較為少見的加泰羅尼亞傳統鐵盤海鮮焗飯「A La Llauna」（$568），海鮮與米飯於鐵盤中焗製，焦香四溢；火燒西班牙八爪魚配炆雜菜及蘆筍（$358），外層微焦帶煙燻香氣；以及傳統“Fricando”和牛面頰肉鍋小食（$178），口感軟腍入味。同場還有火燒慢煮羊架配西芹頭蓉及蒜炒香菇（$360），配搭細緻，層次豐富。