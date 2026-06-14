水務署X港台推惜水廣播劇比賽 德望+高雷奪冠 聯同sica錄製得獎作 6.13起港台第一台播出

水資源來之不易，一點一滴都要珍惜。水務署與港台早前合辦「惜水On Air 校園廣播劇創作大賽」，吸引超過170位「惜水大使」組隊參賽。比賽近日公佈結果，高雷中學和德望學校分別奪得廣東話組和普通話組別的冠軍，他們更加與港台專業團隊及「星級惜水大使」sica合力錄製廣播劇。作品將於即日起在香港電台第一台《大氣候》節目中播出，聽眾們萬勿錯過！

高雷以穿越劇奪粵語組冠軍

比賽設有廣東話組及普通話組，每組選出冠、亞、季軍各一名、優異獎兩名，以及由公眾網上投票選出「我最喜愛廣播劇大獎」一名。高雷中學隊伍於29份廣東話參賽作品中脫穎而出，獲得冠軍。其作品《回到1963》講述一名生活在現代的「嘥水男」，意外穿越回食水極度匱乏的1963年，在艱辛的制水歲月中親身體會缺水困境，領悟「一點一滴也要珍惜」的真諦。

德望校園偵探劇獲普通話組冠軍

來自德望學校的團隊憑藉《惜水偵探社》奪得普通話組冠軍。劇中的主角在調查多宗與水有關的案件後，明白「點滴也是愛」的節水精神。