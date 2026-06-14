水務署X港台推惜水廣播劇比賽 德望+高雷奪冠 聯同sica錄製得獎作 6.13起港台第一台播出

水資源來之不易，一點一滴都要珍惜。水務署與港台早前合辦「惜水On Air 校園廣播劇創作大賽」，吸引超過170位「惜水大使」組隊參賽。比賽近日公佈結果，高雷中學和德望學校分別奪得廣東話組和普通話組別的冠軍，他們更加與港台專業團隊及「星級惜水大使」sica合力錄製廣播劇。作品將於即日起在香港電台第一台《大氣候》節目中播出，聽眾們萬勿錯過！
高雷以穿越劇奪粵語組冠軍
比賽設有廣東話組及普通話組，每組選出冠、亞、季軍各一名、優異獎兩名，以及由公眾網上投票選出「我最喜愛廣播劇大獎」一名。高雷中學隊伍於29份廣東話參賽作品中脫穎而出，獲得冠軍。其作品《回到1963》講述一名生活在現代的「嘥水男」，意外穿越回食水極度匱乏的1963年，在艱辛的制水歲月中親身體會缺水困境，領悟「一點一滴也要珍惜」的真諦。
德望校園偵探劇獲普通話組冠軍
來自德望學校的團隊憑藉《惜水偵探社》奪得普通話組冠軍。劇中的主角在調查多宗與水有關的案件後，明白「點滴也是愛」的節水精神。
即日起於港台第一台播出
10個得獎單位包括高雷中學及德望學校，早前聯同「星級惜水大使」sica及香港電台DJ錄製得獎廣播劇。作品即日起於香港電台第一台及普通話台播出，各位不妨留意。
廣播劇節目表
組別
廣播劇
節目及播放時間
廣東話組
冠軍
《回到1963》
（由sica客串聲演）
高雷中學
黃柏彥、魏梓埼、黃梓喬
香港電台第一台
《大氣候》
6月13日1220-1400
亞軍
《水滴男團：時空穿越大冒險》
（由sica客串聲演）
基督教香港信義會信義中學
黃文浠、尹柏熙、歐陽愷楠
香港電台第一台
《大氣候》
6月13日1220-1400
季軍
《最後一滴水》
新界鄉議局元朗區中學
王邱越、趙梓柔、王予潤、
劉展蕎、周以諾、林芷琪
香港電台第一台
《大氣候》
日期及時間另行通知
優異獎
《尋水記》
靈糧堂怡文中學
鍾尚恩、黎慧欣
《惜水大冒險》
基督教聖約教會堅樂中學
吳韵晴、駱于嵐、賴偉軒、
林依琦
普通話組
冠軍
《惜水偵探社》
德望學校
程燁鑫、曹漪寧、鄭智心
香港電台普通話台
《普出校園精彩》
7月13日1600-1700
亞軍
《成為世一惜水大使之重生的我》孔聖堂禮仁書院
黃浩宇、錢瑛泓
香港電台普通話台
《普出校園精彩》
7月6日1600-1700
季軍
《每滴水都是腳步》
中華基督教會何福堂書院
李佳欣、李雅婷、崔皓菁、
唐詩芊
香港電台普通話台
《普出校園精彩》
6月29日1600-1700
優異獎
《惜水特攻隊·裝修拯救大作戰》基督教聖約教會堅樂中學
吳韵晴、駱于嵐、賴偉軒、
林依琦
香港電台普通話台
《普出校園精彩》
6月22日1600-1700
《穿越時光的惜水約定》
香港道爾頓學校
鍾忻立、孫宗澤、李春杰、
沈一誠、許崇仁、沈一好
香港電台普通話台
《普出校園精彩》
6月15日1600-1700