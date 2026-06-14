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出版：2026-Jun-14 14:00
更新：2026-Jun-14 14:00

水務署X港台推惜水廣播劇比賽 德望+高雷奪冠 聯同sica錄製得獎作 6.13起港台第一台播出

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水資源來之不易，一點一滴都要珍惜。水務署與港台早前合辦「惜水On Air 校園廣播劇創作大賽」，吸引超過170位「惜水大使」組隊參賽。比賽近日公佈結果，高雷中學和德望學校分別奪得廣東話組和普通話組別的冠軍，他們更加與港台專業團隊及「星級惜水大使」sica合力錄製廣播劇。作品將於即日起在香港電台第一台《大氣候》節目中播出，聽眾們萬勿錯過！

高雷中學《回到1963》

高雷中學同學、sica與港台團隊合力錄製廣播劇。

高雷以穿越劇奪粵語組冠軍

比賽設有廣東話組及普通話組，每組選出冠、亞、季軍各一名、優異獎兩名，以及由公眾網上投票選出「我最喜愛廣播劇大獎」一名。高雷中學隊伍於29份廣東話參賽作品中脫穎而出，獲得冠軍。其作品《回到1963》講述一名生活在現代的「嘥水男」，意外穿越回食水極度匱乏的1963年，在艱辛的制水歲月中親身體會缺水困境，領悟「一點一滴也要珍惜」的真諦。

德望校園偵探劇獲普通話組冠軍

來自德望學校的團隊憑藉《惜水偵探社》奪得普通話組冠軍。劇中的主角在調查多宗與水有關的案件後，明白「點滴也是愛」的節水精神。

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「星級惜水大使」sica (9) 「星級惜水大使」sica (6)

即日起於港台第一台播出

10個得獎單位包括高雷中學及德望學校，早前聯同「星級惜水大使」sica及香港電台DJ錄製得獎廣播劇。作品即日起於香港電台第一台及普通話台播出，各位不妨留意。

「星級惜水大使」sica (1)

得獎廣播劇將於香港電台第一台及普通話台播出

廣播劇節目表

組別

廣播劇

節目及播放時間

廣東話組

冠軍

《回到1963》

（由sica客串聲演）

高雷中學

黃柏彥、魏梓埼、黃梓喬

香港電台第一台

《大氣候》

6月13日1220-1400

亞軍

《水滴男團：時空穿越大冒險》

（由sica客串聲演）

基督教香港信義會信義中學

黃文浠、尹柏熙、歐陽愷楠

香港電台第一台

《大氣候》

6月13日1220-1400

季軍

《最後一滴水》

新界鄉議局元朗區中學

王邱越、趙梓柔、王予潤、

劉展蕎、周以諾、林芷琪

香港電台第一台

《大氣候》

日期及時間另行通知

優異獎

《尋水記》

靈糧堂怡文中學

鍾尚恩、黎慧欣

《惜水大冒險》

基督教聖約教會堅樂中學

吳韵晴、駱于嵐、賴偉軒、

林依琦

普通話組

冠軍

《惜水偵探社》

德望學校

程燁鑫、曹漪寧、鄭智心

香港電台普通話台

《普出校園精彩》

7月13日1600-1700

亞軍

《成為世一惜水大使之重生的我》孔聖堂禮仁書院

黃浩宇、錢瑛泓

香港電台普通話台

《普出校園精彩》

7月6日1600-1700

季軍

《每滴水都是腳步》

中華基督教會何福堂書院

李佳欣、李雅婷、崔皓菁、

唐詩芊

香港電台普通話台

《普出校園精彩》

6月29日1600-1700

優異獎

《惜水特攻隊·裝修拯救大作戰》基督教聖約教會堅樂中學

吳韵晴、駱于嵐、賴偉軒、

林依琦

香港電台普通話台

《普出校園精彩》

6月22日1600-1700

《穿越時光的惜水約定》

香港道爾頓學校

鍾忻立、孫宗澤、李春杰、

沈一誠、許崇仁、沈一好

香港電台普通話台

《普出校園精彩》

6月15日1600-1700

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