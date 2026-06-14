$248 Qué Pasa周二西班牙Tapas升級放題 任食烤雞/手工肉丸/西班牙海鮮番茄飯

大坑西班牙餐廳Qué Pasa人氣「星期二任食放題」強勢回歸，全新升級版「Tapas Club 3.0」每逢星期二晚推出，90分鐘任食13款西班牙Tapas，喜歡食西班牙菜的讀者別錯過！

任食 13 款西班牙 Tapas 由6月16日開始每逢星期二晚上6時起，食客只需$248就可以90分鐘無限任食升級版精選13款西班牙小食，由開胃小吃到鑊氣熱食一應俱全。放題餐單的包點有佐以特級初榨橄欖油的傳統經典西班牙Tapas番茄橄欖油烤麵包、加入辣椒油及酸忌廉的手撕豬肉脆包、經香煎壓實伴以刁草忌廉芝士的煙三文魚比基尼三文治 、加入芝士壓烤的黑松露比基尼三文治 ，均香脆滋味。

其他惹味Tapas不乏西班牙脆炸馬鈴薯粒 ，配上醒胃的辣椒番茄醬。西班牙烤肉丸 以番茄醬慢燉，手工肉丸嫩滑，散上新鮮香芹風味樸實。餐廳招牌菜式辣肉腸燉牛肚以大蒜、孜然、丁香及辣椒慢燉逾六小時，入味又夠腍。一口無骨烤雞配西班牙紅椒醬，皮脆肉嫩，配啤酒一流。清涼冰鎮西班牙凍湯就相對清新消暑；菊苣沙律 配青橄欖及惹味青椒醬汁亦較鮮爽。

只需 $88 追加肉眼扒 再食西班牙海鮮番茄飯 、配伊比利亞火腿及芝士的馬鈴薯烘蛋餅就更飽肚 。客人只需另加$88就可追加250克肉眼扒；另加$108 有T骨羊扒 ；另加$138歎到四分之一隻炭燒乳豬。肉扒類以西班牙頂級Mibrasa烤爐高溫烤製，能夠精確控制氣流，保留肉類水分。

$48 精選酒品優惠 每日下午3時至晚上8時有happy hour優惠，精選飲品每杯只需$48。優惠選擇包括紅白葡萄酒、多款啤酒及精選烈酒等，另設多款西班牙風味雞尾酒。不喝酒的客人也有豐富的無酒精特飲選擇。