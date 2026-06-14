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出版：2026-Jun-14 13:00
更新：2026-Jun-14 13:00

$248 Qué Pasa周二西班牙Tapas升級放題 任食烤雞/手工肉丸/西班牙海鮮番茄飯

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Joe44

$248 Qué Pasa周二西班牙Tapas升級放題 任食烤雞/手工肉丸/西班牙海鮮番茄飯

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大坑西班牙餐廳Qué Pasa人氣「星期二任食放題」強勢回歸，全新升級版「Tapas Club 3.0」每逢星期二晚推出，90分鐘任食13款西班牙Tapas，喜歡食西班牙菜的讀者別錯過！

Que Pasa All You Can Eat Tapas Tuesdays 3.0 12 Unlimited Tapas 3 Large

逢星期二晚90分鐘任食13款西班牙Tapas。

任食13款西班牙Tapas

616日開始每逢星期二晚上6時起，食客只需$248就可以90分鐘無限任食升級版精選13款西班牙小食，由開胃小吃到鑊氣熱食一應俱全。放題餐單的包點有佐以特級初榨橄欖油的傳統經典西班牙Tapas番茄橄欖油烤麵包、加入辣椒油及酸忌廉的手撕豬肉脆包、經香煎壓實伴以刁草忌廉芝士的煙三文魚比基尼三文治 、加入芝士壓烤的黑松露比基尼三文治 ，均香脆滋味。

Qué Pasa Free flow Tapas Club Bocata Bread with pork carnitas, piquillo, chili oil, sour cream Large Qué Pasa Free flow Tapas Club Tomato Bread Large Que Pasa All You Can Eat Tapas Tuesdays 3.0 Watermelon Gazpacho with Feta Cheese Large

其他惹味Tapas不乏西班牙脆炸馬鈴薯粒 ，配上醒胃的辣椒番茄醬。西班牙烤肉丸 以番茄醬慢燉，手工肉丸嫩滑，散上新鮮香芹風味樸實。餐廳招牌菜式辣肉腸燉牛肚以大蒜、孜然、丁香及辣椒慢燉逾六小時，入味又夠腍。一口無骨烤雞配西班牙紅椒醬，皮脆肉嫩，配啤酒一流。清涼冰鎮西班牙凍湯就相對清新消暑；菊苣沙律 配青橄欖及惹味青椒醬汁亦較鮮爽。

Qué Pasa Free flow Tapas Club Braised Tripe Stew with Chorizo Large Que Pasa All You Can Eat Tapas Tuesdays 3.0 Tortilla De Patatas (onion, egg, potato, cheese, ham) 1 Large Que Pasa All You Can Eat Tapas Tuesdays 3.0 Chicken Bites with Mojo Rojo Sauce 2 Large

只需$88追加肉眼扒

再食西班牙海鮮番茄飯 、配伊比利亞火腿及芝士的馬鈴薯烘蛋餅就更飽肚 。客人只需另加$88就可追加250克肉眼扒；另加$108 T骨羊扒 ；另加$138歎到四分之一隻炭燒乳豬。肉扒類以西班牙頂級Mibrasa烤爐高溫烤製，能夠精確控制氣流，保留肉類水分。

$48精選酒品優惠

每日下午3時至晚上8時有happy hour優惠，精選飲品每杯只需$48。優惠選擇包括紅白葡萄酒、多款啤酒及精選烈酒等，另設多款西班牙風味雞尾酒。不喝酒的客人也有豐富的無酒精特飲選擇

Que Pasa All You Can Eat Tapas Tuesdays 3.0 Arroz Paella Rice with tomato and seafood 2 Large Que Pasa All You Can Eat Tapas Tuesdays 3.0 Spanish Meatballs with tomato sauce 2 Large Qué Pasa Free flow Tapas Club Endive Salad, radicchio, olives, quince paste, peppers, parsley dressing Large Que Pasa All You Can Eat Tapas Tuesdays 3.0 Fried Cauliflower Mojo Rojo with Cajun Spice 1 Large

Qué Pasa

地址：大坑銅鑼灣道98號地舖

查詢：WhatsApp9169 0298

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