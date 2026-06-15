台中人氣手搖品牌「得正」6月進駐希慎廣場 主打3種焙火程度烏龍茶 BTS師弟CORTIS最愛全糖珍奶！

登陸希慎廣場 已開設官方IG

近年多間台灣手搖飲品品牌攻港，包括「再睡5分鐘」、「龜記」和「五桐號」等，門前經常排起長長人龍。有網民在Threads發文指，台中人氣品牌「得正」已於希慎廣場10樓圍板。品牌亦已經開設香港官方社交平台，表示將於今年6月下旬開業，看來香港粉絲很快可以喝到純正又熟悉跌台灣味道。