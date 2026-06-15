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出版：2026-Jun-15 19:00
更新：2026-Jun-15 19:00

台中人氣手搖品牌「得正」6月進駐希慎廣場 主打3種焙火程度烏龍茶 BTS師弟CORTIS最愛全糖珍奶！

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相繼海外首店登陸首爾，台中人氣手搖品牌「得正」將於6月下旬進駐希慎廣場！品牌主打3種不同焙火程度烏龍茶，不少網民力推「芝士奶蓋焙烏龍」。雖然店方未公布香港分店確實開幕日期，但有Threads網民發現新店正在圍板裝修中，粉絲們不妨靜候佳音。

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台中人氣手搖品牌「得正」於希慎廣場圍板裝修中。（圖片來源：shelle_daily@Threads）

登陸希慎廣場 已開設官方IG

近年多間台灣手搖飲品品牌攻港，包括「再睡5分鐘」、「龜記」和「五桐號」等，門前經常排起長長人龍。有網民在Threads發文指，台中人氣品牌「得正」已於希慎廣場10樓圍板。品牌亦已經開設香港官方社交平台，表示將於今年6月下旬開業，看來香港粉絲很快可以喝到純正又熟悉跌台灣味道。

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得正已經開設IG帳戶。（圖片來源：dejeng.hk@IG）

主打3種焙火程度烏龍茶 網民大推「芝士奶蓋焙烏龍」

品牌主打3種不同焙火程度烏龍茶，包括茶香細膩的「春烏龍」、口感溫潤的「輕烏龍」和醇厚甘潤的「焙烏龍」，不少台灣網民就極力推薦「芝士奶蓋焙烏龍。品牌不但深受台灣及香港粉絲歡迎，李俊昊等多位韓星同樣為其瘋狂。BTS師弟CORTIS訪台時，亦點名要喝「全糖黃金珍珠奶綠」，可見其人氣程度。

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得正香港

地址：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場10L1006號舖

開幕日期： 6月下旬

營業時間： 11:00 - 21:30

香港官方社交網站

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