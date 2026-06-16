內地人氣Gelato品牌「野人先生」7月登陸銅鑼灣 必食大米+開心果口味雪糕

又一內地品牌攻港！相繼蜜雪冰城和霸王茶姬等，內地人氣Gelato品牌「野人先生」亦插旗銅鑼灣。品牌以每日新鮮製造和眾多口味，包括「東北大米」和「招牌開心果」，俘虜不少支持者。香港首店將於登陸銅鑼灣利舞臺，並於7月開幕，即看下文！

2011 年創立 主打每日新鮮製造 「野人先生」原名「野人牧坊」，2011年於北京創立，2015年起開始售賣售賣及主打Gelato意大利雪糕。品牌強調雪糕每日新鮮製造，拒絕隔夜貨，配合免費試食的銷售手法，成功在全國開設超過900間分店，單是上海已經設有130間門市，可見其受歡迎程度。野人先生推出多款口味雪糕，包括超人氣的「東北大米」、「招牌開心果」和「榴槤忘返」，亦有供應手搖飲品、咖啡和小食。

內地門市定價￥28起 對於野人先生攻港的消息，不少網民關注其定價，「如果50左右，其實真係不如食venchi，所以真係睇佢定價會唔會好進取⋯⋯」、「在大陸都很貴，不知道香港價錢是怎麼樣的」。現時內地門市的雪糕售價約為28元人民幣，以內地的物價而言不算便宜，未知香港分店的定價會否參考本地消費水平而調高售價。

YEAH GELATO野人先生 地址：香港銅鑼灣波斯富街99號利舞臺1樓6號舖 開幕日期：預計7月