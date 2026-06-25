貓咪嘔吐點算好？5大常見原因＋嘔吐物顏色警號

家中貓咪突然嘔吐，不少主人都會即時變得緊張：究竟只是吐毛球，還是身體發出警號？貓咪偶爾嘔吐並不罕見，但如果次數增加、嘔吐物顏色異常，或同時出現精神差、食慾下降等情況，就不應掉以輕心。以下編輯整理了常見原因、初步觀察方法、居家處理重點及需要求醫的情況，好讓主人們冷靜地判斷下一步。

嘔吐不等於小事 先看頻率與狀態

嘔吐不等於小事 先看頻率與狀態 判斷貓咪嘔吐是否嚴重，不能只看「吐了甚麼」，也要留意「吐得有多頻密」及「吐完後是否正常」。如果只是偶爾一次，貓咪仍然精神良好、願意進食和飲水，較可能與毛球、吃得太急或短暫腸胃不適有關；但若一星期嘔吐多次、一天內反覆嘔吐，或伴隨不吃不喝、腹瀉、體重下降等症狀，便應盡快諮詢獸醫。

常見原因：毛球、飲食與潛在疾病 貓咪嘔吐原因1. 飲食問題 若貓咪吃得太急、一次吃太多，或突然轉換貓糧，腸胃未必能即時適應；若食物存放不當、已經變質，也可能刺激胃部，令貓咪在進食後不久嘔吐。 貓咪嘔吐原因2. 毛球堆積 貓咪每天都會舔毛清潔自己，過程中會吞下不少毛髮。大部分毛髮可隨糞便排出，但若在胃內積聚成毛球，便有機會引起反胃和嘔吐；長毛貓、換毛季節或經常過度舔毛的貓咪，情況會較明顯。 貓咪嘔吐原因 3. 消化系統問題

腸胃炎、寄生蟲感染、食物敏感或腸道菌群失衡，都可能令貓咪反覆嘔吐，有時更會同時出現腹瀉、體重下降或精神變差等症狀。 貓咪嘔吐原因 4. 壓力或環境變化 搬屋、裝修、家中加入新成員，甚至貓砂盆位置或日常作息突然改變，都可能令敏感的貓咪出現壓力反應。部分貓咪未必會明顯表現不安，卻會以食慾轉差、軟便或嘔吐等方式反映身體不適。 貓咪嘔吐原因 5. 潛在疾病 腎病、肝病、胰臟炎、甲狀腺問題或腸道阻塞，都有機會令貓咪反覆嘔吐。若貓咪年紀較大，或同時出現飲水量改變、消瘦、拒食、腹痛等情況，應盡快帶牠接受獸醫檢查。

白泡、黃水、咖啡色：嘔吐物透露甚麼？ 輕微嘔吐：如果貓咪偶爾嘔吐（例如每月1-2次），精神和食慾正常，可能是毛球或輕微消化不良。嘔吐物通常為白色或淡黃色泡沫，可能是胃液或未消化的食物。 需要注意的情況： 黃色或綠色：可能含有膽汁，提示胃腸道問題，如腸阻塞、膽囊炎或胃炎。 深棕色或咖啡色：可能是消化道輕微出血（如胃潰瘍或食道損傷），需密切觀察是否伴隨嗜睡或食慾下降。 白色泡沫：通常是胃酸過多或空腹嘔吐，但若頻繁發生，可能與胃炎、胃食道逆流或腸道問題有關。

緊急情況： 鮮紅色或血絲：可能表示口腔、食道或胃部出血。 黑色或瀝青樣：可能是上消化道嚴重出血，需立即就醫。 異物或異常氣味：若嘔吐物中含有異物（如塑膠片）或散發異常腐臭味，可能涉及腸阻塞或感染。若嘔吐物有類似糞便的氣味，可能是腸道完全阻塞，屬於危急情況，應立即就醫。

在家可先記錄比亂用藥更重要

在家可先記錄比亂用藥更重要 當貓咪嘔吐後，飼主第一步是保持冷靜，清理環境並觀察貓咪的整體狀態。建議記錄嘔吐時間、次數、顏色、內容物，以及貓咪是否仍願意飲水、進食和活動。如情況需要求醫，這些資料可幫助獸醫更快判斷方向。 短暫停食但提供水分：讓貓咪的胃部休息，暫停固體食物 4小時（幼貓）至6小時（體弱貓咪），健康成年貓可適當延長至12小時，但仍應確保提供水分。如果貓咪持續嘔吐超過12小時，或出現虛弱、嗜睡等情況，應盡快就醫。

觀察症狀：記錄嘔吐頻率、嘔吐物性質（包括顏色、是否有毛髮或血絲）以及貓咪的精神狀態，提供給獸醫參考。 逐步恢復飲食：嘔吐停止後，可以少量多次餵食（如煮熟的雞胸肉或低脂處方飼料），避免突然餵食乾糧。 保持環境穩定：減少貓咪的壓力，確保牠有安靜的休息空間，避免環境變化加重症狀。

日常預防：少量多餐、勤梳毛、定期檢查 要減少貓咪嘔吐，日常管理十分關鍵。主人可固定餵食時間，避免貓咪空腹太久或一次吃太多；多貓家庭亦可分開餵食，減少搶食情況。長毛貓或換毛季節應增加梳毛次數，並在獸醫建議下使用化毛產品或高纖維配方，幫助毛髮排出；同時，家中應收好橡筋、線、膠袋、細小玩具及對貓有毒的植物，減低誤食風險。成年貓建議定期健康檢查，年長貓如出現嘔吐次數增加、飲水量改變或體重下降，更應安排血液及相關檢查，以便及早發現潛在疾病。

調整飲食習慣：選擇高品質、易消化的貓糧，避免頻繁更換飼料，減少腸胃負擔。每次換糧時，建議逐漸過渡（7-10天）。 定期除毛球：為貓咪定期梳理毛髮，並使用化毛膏或高纖維飲食，幫助排出毛球。 腸道健康：適量的益生菌可幫助維持貓咪腸道健康，減少嘔吐風險。但益生菌效果因貓咪個體而異，建議逐步添加，並觀察貓咪的反應，若出現腹瀉或不適，應停止使用並諮詢獸醫。 減少壓力：保持環境穩定，避免突然改變貓咪的生活模式，並提供足夠的玩具和互動，緩解壓力。

定期健康檢查：每年帶貓咪進行一次全面檢查，及早發現潛在疾病，降低嘔吐風險。 如果貓咪在二十四小時內反覆嘔吐、完全不吃不喝、精神明顯轉差、腹部疼痛、同時腹瀉，或嘔吐物帶血、呈咖啡色或黑色，應立即求醫。幼貓、老貓和長期病患貓較容易因嘔吐而脫水，風險亦較高，即使只嘔吐一兩次，也建議盡快諮詢獸醫意見。