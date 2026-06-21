日本LEGOLAND夏日限定活動開鑼 人氣水上迷宮新升級！15米高水柱/11座水砲

今年夏天，日本樂高樂園LEGOLAND將於7月10日至8月31日推出夏日限定活動！超人氣「水上迷宮Water Maze」全面升級回歸，另外更有多項適合親子同樂的水上活動，一家大細都能盡享夏日樂趣，即睇詳情。
人氣Water Maze升級回歸
位於日本名古屋的「日本樂高樂園度假村」，是亞洲第二座樂高積木主題樂園，園區集結各種遊樂設施、工作坊及主題遊戲區等超過40項體驗。今年夏天少不了盡情玩水，日本LEGOLAND亦將深受家庭旅客喜愛的大型嬉水區「水上迷宮Ⅱ」升級回歸，打造全新六大嬉水區，帶來豐富刺激的玩水體驗！
由約32萬粒樂高積木打造而成的「藍龍」再度與各位見面！區內更有六大全新嬉水區域，包括「藍龍瀑布」、「龍之滑水道」、「冒險迷宮」、「極速滑道」、「滑滑山丘」及「戲水廣場」， 還設置多處水砲裝置，盡情濕透狂歡！今年每日可入場人數增加約1,000人，「水上迷宮 Water MazeⅡ」採用官網即日預約制，名額有限，額滿為止。
海盜海岸 設11座巨型水砲
日本樂高樂園同步推出多項期間限定「濕身」活動。最受矚目有「海盜海岸Pirates Shore」，每30秒便會發射11座大型水砲，搭配最高約15米的巨大水柱。人氣設施「潑水戰Splash Battle」則可搭乘海盜船，拿起水槍與其他遊客展開水戰 。另外，戲水設施「防濺墊Splash Pad」亦是深受小朋友歡迎的嬉水區之一，約每2分鐘便有高達約1,200升的水從高處瞬間傾瀉而下，帶來震撼清涼體驗。
升級版噴水表演「海賊團與灼熱Sharkercise」
今年噴水表演亦升級回歸，以「黑鬍子海盜團」對上「鯊魚軍團」為主題，由樂高角色帶領大家一起唱跳！今年除了設置12座大型水砲外，舞台上也新增3組噴水裝置，帶來更強勁的灑水效果！
幼兒親水設施同步登場
為了讓幼兒家庭亦能樂在其中，日本LEGOLAND今年同樣推出適合幼童體驗的親水設施，3-6歲幼童亦能體驗玩水樂趣。包括可穿著尿布直接遊玩的「得寶樂遊DuploPlay」與「DoReMi彈奏」等區域， 前者設有適合幼兒遊玩的滑水道與隨機噴水設施，並設置屋頂遮陽與大型風扇，在夏季高溫天氣下也能舒適體驗。而「DoReMi彈奏」則結合樂高樂器模型、燈光與小水柱噴灑效果，搭配柔軟地墊設計。大人小孩可一同穿梭於水花之間，盡情感受融合光影與音樂的趣味戲水體驗。
強化園區防中暑與降溫措施
日本LEGOLAND今年夏天亦同步強化園區防中暑與降溫措施，包括大型風扇、遮陽設施及水霧設備等，即使在炎熱夏季下，參加者也能舒適暢玩。