日本LEGOLAND夏日限定活動開鑼 人氣水上迷宮新升級！15米高水柱/11座水砲

今年夏天，日本樂高樂園LEGOLAND將於7月10日至8月31日推出夏日限定活動！超人氣「水上迷宮Water Maze」全面升級回歸，另外更有多項適合親子同樂的水上活動，一家大細都能盡享夏日樂趣，即睇詳情。

人氣Water Maze升級回歸

位於日本名古屋的「日本樂高樂園度假村」，是亞洲第二座樂高積木主題樂園，園區集結各種遊樂設施、工作坊及主題遊戲區等超過40項體驗。今年夏天少不了盡情玩水，日本LEGOLAND亦將深受家庭旅客喜愛的大型嬉水區「水上迷宮Ⅱ」升級回歸，打造全新六大嬉水區，帶來豐富刺激的玩水體驗！

由約32萬粒樂高積木打造而成的「藍龍」再度與各位見面！區內更有六大全新嬉水區域，包括「藍龍瀑布」、「龍之滑水道」、「冒險迷宮」、「極速滑道」、「滑滑山丘」及「戲水廣場」， 還設置多處水砲裝置，盡情濕透狂歡！今年每日可入場人數增加約1,000人，「水上迷宮 Water MazeⅡ」採用官網即日預約制，名額有限，額滿為止。