2026北海道薰衣草｜5大北海道薰衣草花田推薦 一文睇花期預測+交通攻略

北海道的夏天是欣賞薰衣草的最佳季節，每年最佳觀賞期約在6月下旬至8上旬期間。想欣賞大片紫色花田的美景，就要記得留意花期預測，以下記者整理5大北海道必到薰衣草花田，一文整合今年2026花期及交通攻略，即睇詳情！
根據最新的氣候趨勢，2026年的北海道薰衣草花期預計將與往年一樣。一般而言，薰衣草的賞花期從6月下旬便會陸續開始，7月中旬至7月下旬為全盛期，部分較晚開花的品種仍可持續觀賞至8月上旬。北海道常見的薰衣草品種包括「濃紫早咲3號」、「丘紫」、「羊蹄」以及「花藻岩」等，各自有著深淺不一的紫色與獨特的香氣，帶來層次豐富的花海。如果計劃今年前往賞花，就要務必事先規劃行程！
2026北海道薰衣草｜富田農場
自1903年開始經營的富田農場，是北海道最有名的薰衣草農場，這裡擁有五彩繽紛的彩色花田，與後方絢麗的薰衣草花海形成鮮明對比，園內有不同品種的薰衣草，是不少人的夢幻打卡聖地。在農場內，不僅能欣賞到壯觀的花海，還能參加農業體驗，同時更可品嘗口感細緻、帶有淡淡花香的薰衣草雪糕，是北海道夏天必做體驗。
富田農場
地址：北海道空知郡中富良野町基線北15
交通方式：搭乘JR「富良野・美瑛慢車號」至「薰衣草花田站」，下車後徒步約7分鐘即可抵達。
營業時間：08:30 – 17:00
花期預測：7月上旬至7月下旬
2026北海道薰衣草｜四季彩之丘
位於美瑛的四季彩之丘，佔地達15公頃，以綿延起伏的丘陵地形聞名。這裡有多種不同花卉種植，除了大面積的薰衣草，還有向日葵、鼠尾草等多種花卉，花田呈現如油畫般的色彩。遊客可以選擇搭乘遊園觀光車「四季彩NOROCCO號」，或者租用小型卡丁車，穿梭在遼闊的花田之間，感受北海道的美麗自然景色。
四季彩之丘
地址：北海道上川郡美瑛町新星第3
交通方式：從JR富良野線「美馬牛站」徒步約25分鐘，或從JR「美瑛站」搭乘計程車約12分鐘。
營業時間：08:40 – 17:30
花期預測：6月下旬至8月上旬
2026北海道薰衣草｜Flower Land上富良野
想要近距離感受十勝岳山脈與薰衣草花海美景，Flower Land上富良野絕對是必到好選擇。園區佔地10萬平方公尺，不僅有花海，還提供豐富的體驗活動，包括親手製作薰衣草枕頭或押花作品。乘坐由拖拉機牽引的遊園車，在花田邊緩緩行駛，享受輕鬆愜意時光。
Flower Land上富良野
地址：北海道空知郡上富良野町西5線北27
交通方式：從JR「上富良野站」轉的士車程約10分鐘
營業時間：09:00 – 17:30
花期預測：6月下旬至7月下旬
2026北海道薰衣草｜麓郷展望台
經典日劇《北國之戀》的取景地——麓鄉展望台，被評選為「日本農村百景」之一。這裡除了有大片薰衣草田，更有長達100公尺、由各種花卉組成的彩虹之路，站在展望台上遠眺，能看到夕張山地和十勝岳山脈，這裡是許多人氣的婚紗攝影地，浪漫氛圍濃厚。
麓郷展望台
地址：北海道富良野市東麓郷3
交通方式：從JR「富良野站」轉的士車程約30分鐘
營業時間：10:00 – 16:00
花期預測：7月中旬至7月下旬
2026北海道薰衣草｜日之出公園
作為日本首個種植大面積薰衣草的公共公園，日之出公園是當地人舉行婚禮的熱門場地。開花季期間，整座山頭都變成一片紫色，公園設有一座白色展望台，這裡的拱門是情侶打卡熱點。這裡具備完善的露營設施，是戶外活動愛好者的理想營地。
日之出公園
地址：北海道上富良野町東1線北27
交通方式：從JR「上富良野站」徒歩約15分鐘
花期預測：7月上旬至7月下旬