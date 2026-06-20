2026北海道薰衣草｜5大北海道薰衣草花田推薦 一文睇花期預測+交通攻略

北海道的夏天是欣賞薰衣草的最佳季節，每年最佳觀賞期約在6月下旬至8上旬期間。想欣賞大片紫色花田的美景，就要記得留意花期預測，以下記者整理5大北海道必到薰衣草花田，一文整合今年2026花期及交通攻略，即睇詳情！

根據最新的氣候趨勢，2026年的北海道薰衣草花期預計將與往年一樣。一般而言，薰衣草的賞花期從6月下旬便會陸續開始，7月中旬至7月下旬為全盛期，部分較晚開花的品種仍可持續觀賞至8月上旬。北海道常見的薰衣草品種包括「濃紫早咲3號」、「丘紫」、「羊蹄」以及「花藻岩」等，各自有著深淺不一的紫色與獨特的香氣，帶來層次豐富的花海。如果計劃今年前往賞花，就要務必事先規劃行程！

2026北海道薰衣草｜富田農場

自1903年開始經營的富田農場，是北海道最有名的薰衣草農場，這裡擁有五彩繽紛的彩色花田，與後方絢麗的薰衣草花海形成鮮明對比，園內有不同品種的薰衣草，是不少人的夢幻打卡聖地。在農場內，不僅能欣賞到壯觀的花海，還能參加農業體驗，同時更可品嘗口感細緻、帶有淡淡花香的薰衣草雪糕，是北海道夏天必做體驗。