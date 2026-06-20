網上熱話｜港人比內地人顯年輕？小紅書網民好奇港人保青春秘密 疑與沒有X生活有關

中港兩地距離雖然近，但在文化及生活習慣上就有不少差異，亦有機會因此而令大家的外貌長相有所分別。近日，有小紅書網民好奇香港人如何保持青春，只因他們發現香港與內地的同齡人相比，港人望落貌似比內地人更顯年輕，更引來部分網民推測與以下原因有關！

小紅書網民好奇港人保持青春秘密 不時都會看到有人討論中港兩地居民的衣著打扮有所不同，但其實除了服裝上的差異，有機會因為平時生活習慣與文化不相同，因而令到大家的外貌容顏都略有分別。近日，有內地網民就在小紅書發文，好奇問：「為甚麼香港人比起內地同齡通常都顯得較年輕？」引起不少網民紛紛討論箇中玄機。

疑與5個重大差異有關 整合一眾網民的留言，不少人都認同香港人的外貌更顯年輕，更猜測與以下5個重大原因有關。有網民直言因為香港較密集，導致「陽光難進去，故路人少曬太陽，皮膚保護較好」。內地網民認為香港人的生活較優渥，而且壓力較小，「你生活裡三四千塊可以請菲傭照顧你生活起居處理生活瑣事」、「工作沒有996老闆壓榨你更年輕」。亦有人用飲食習慣的角度推測「因為沒有夜市？」，更形容「香港是個沒有夜生活的城市」、「因為普遍吃的量少，少油少鹽，而且不會多吃多吃，胖子都少吧」，更有人笑稱與香港長年開得好大的冷氣有關，「我覺得主要是保鮮做得好，無論是mtr還是office還是商場裡面都凍的像冰鮮肉一樣」。