中環新聞博覽館限定親子團開鑼 了解香港新聞發展史 體驗一日小記者/自製頭版全家福

暑假即將到來，家長們正為安排行程而傷透腦筋。位於中環必列者士街的香港新聞博覽館，由即日起至9月30日，推出期間限定的「暑期親子導賞團」。活動將帶領大小朋友穿梭時空，體驗一場歡樂與知識的傳媒探索之旅。

全家上頭版 DIY 馬賽克杯墊

親子團內容非常豐富，特別適合家長帶同12歲以下的子女一同參與。在30分鐘的專人粵語導賞中，導賞員會用生動有趣的故事，細數香港新聞發展的歷史。於互動體驗環節，家長與小孩可以走進模擬攝影棚，拍攝專屬「我上頭版」全家福，擁有獨一無二的報紙頭版紀念。小朋友更可以現場發揮創意，參與DIY拼砌馬賽克杯墊工作坊，體驗蓋印特色明信片與各類多媒體互動遊戲，讓學習新聞歷史變得像玩遊戲一樣好玩。