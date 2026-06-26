超音鼠35周年企劃登場 啟德JOYPOLIS SPORTS推多次入場通行證 玩足60日+送$200現金券

經典人氣角色超音鼠（SONIC）即將踏入35歲生日！全球首個獲得官方授權的「SONIC STADIUM 超音鼠競技場」攜手啟德JOYPOLIS SPORTS HONG KONG打造「最強挑戰者之巔 THE ULTIMATE CHALLENGER」計劃。玩家將會代入6大角色，挑戰專屬關卡路線。樂園同步推出「暑期挑戰者通行證套票」，只需$1991，家長和小朋友即可入場玩足60日，更加附贈2張$100餐廳現金券。各位粉絲不妨入場，與超音鼠一起解鎖無限潛能。

挑戰專屬路線 送限定環保袋 每位入場者將會成為挑戰者，並且獲發「挑戰者認證護照」，在「館長」超音鼠帶領下，代入SONIC、TAILS、KNUCKLES、AMY、SHADOW 及 SILVER 6大角色所代表的能力特質，在不同關卡中逐步開啟專屬挑戰路線。玩家完成指定關卡將會獲得認證印章，成功收集6個印章，即可獲贈限定主題環保袋及體驗拍攝專屬AI認證照片。

多次通行證玩足60日 樂園同步推出「暑期挑戰者通行證套票」和「SONIC & FRIENDS」主題周邊精品。暑期挑戰者通行證套票以超音鼠的出生年份1991年為靈感，推出定價為$1991的套票，包含一位成人及一位小童的60日通行資格，並附送兩張「餓虎藏龍」餐廳HK$100現金券，在60日內每日到場挑戰各種關卡任務。

全新旅行主題周邊登場 「SONIC & FRIENDS」主題周邊精品即日起於線上平台上架，涵蓋行李牌、徽章和鎖匙扣，陪伴粉絲們每一段的冒險歷程。即日起至9月下旬，顧客入手 SONIC & FRIENDS TRAVEL系列產品滿$500，即可獲贈限量版徽章；消費$1000，即可獲贈限量版徽章及A4 附框壓克力畫。

暑期挑戰者通行證套票 價格：$1991 60 日通行資格 (兩個月內每日可入園一次)

雙人同行通行 - 1位成人 (12歲+) 及1位小童 (4-11歲)

附送4樓餓虎藏龍餐廳及酒吧 現金券兩張，總值HK$200