麥當勞首設音樂會「SUCH A Goooood Morning to Night Music Party」 6.30集結13位新生代歌手 免費搶入場券！

美食與音樂向來是最佳組合！麥當勞首次推出「SUCH A Goooood Morning to Night Music Party」音樂會，將早餐時段音樂企劃延續成連結香港年輕音樂文化的創作平台。在6月30日當晚，麥當勞將會齊集13位新生代歌手，包括 Amy Lo、Kiri T、CONSTANCE、Marf@COLLAR等，以個人風格演繹「SUCH A Goooood Morning」主題曲。音樂會入場券於6月25日下午2時起透過麥當勞App派發，麥當勞粉絲可以630積分免費換領入場名額，各位粉絲記得mark定時間搶飛！

集結13 位本地新生代歌手

「SUCH A Goooood Morning to Night Music Party」音樂會將於6月30日晚上在奧海城舉行，13位本地新生代歌手、樂隊及年輕音樂人輪流登場演出，包括 Amy Lo、Kiri T、CONSTANCE、Marf@COLLAR、麗英 Lai Ying、Teddy Fan、The Hertz、ROVER，以及 KALAI家麗、Helen So、Island Studio、mue 及 Sarah。他們將以個人風格演繹「SUCH A Goooood Morning」主題曲，為城市注入正能量。

品牌一直支持本地年輕音樂人及創作人的發展，過去一年已經攜手15位新生代歌手及年輕音樂人推出一系列「SUCH A Goooood Morning」音樂短片，創作出15段各具特色的旋律。短片發布至今，已經於麥當勞社交平台及累積超過2,800萬次觀看次數。