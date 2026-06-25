熱門搜尋:
2026世界盃 車Cam直擊 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-Jun-25 13:45
更新：2026-Jun-25 13:45

麥當勞首設音樂會「SUCH A Goooood Morning to Night Music Party」 6.30集結13位新生代歌手 免費搶入場券！

分享：
Nose 26
adblk4

美食與音樂向來是最佳組合！麥當勞首次推出「SUCH A Goooood Morning to Night Music Party」音樂會，將早餐時段音樂企劃延續成連結香港年輕音樂文化的創作平台。在630日當晚，麥當勞將會齊集13位新生代歌手，包括 Amy LoKiri TCONSTANCEMarf@COLLAR等，以個人風格演繹「SUCH A Goooood Morning」主題曲。音樂會入場券於625日下午2時起透過麥當勞App派發，麥當勞粉絲可以630積分免費換領入場名額，各位粉絲記得mark定時間搶飛！

A. KV (2)

麥當勞首次推出「SUCH A Goooood Morning to Night Music Party」音樂會。

集結13位本地新生代歌手

SUCH A Goooood Morning to Night Music Party」音樂會將於630日晚上在奧海城舉行，13位本地新生代歌手、樂隊及年輕音樂人輪流登場演出，包括 Amy LoKiri TCONSTANCEMarf@COLLAR、麗英 Lai YingTeddy FanThe HertzROVER，以及 KALAI家麗、Helen SoIsland Studiomue  Sarah。他們將以個人風格演繹「SUCH A Goooood Morning」主題曲，為城市注入正能量。

品牌一直支持本地年輕音樂人及創作人的發展，過去一年已經攜手15位新生代歌手及年輕音樂人推出一系列「SUCH A Goooood Morning」音樂短片，創作出15段各具特色的旋律。短片發布至今，已經於麥當勞社交平台及累積超過2,800萬次觀看次數。

adblk5

SUCH A Goooood Morning to Night Music Party」活動簡介

活動日期： 2026 6 30 日（星期二）

活動時間： 晚上 6 30 分開始（晚上 6 時可入場）

活動地點： 奧海城 2 期地下主題中庭

參與方法： 625日下午2時起，顧客可經麥當勞App進入指定網站以 630積分，即可免費換領入場名額一個。名額有限，先到先得，額滿即止。 

條款與細則： 更多詳情請屆時參閱指定活動網站。

ADVERTISEMENT

【👇請你去香港迪士尼樂園Pixar Summer Fest👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務