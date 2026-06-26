aespa新歌破4千萬點擊Ningning@aespa靠這6招甩10公斤贅肉 瘦出螞蟻腰/直角肩/蘋果型身材必睇

韓國女團aespa，上月推出全新專輯《LEMONADE》，同名主打歌MV在YouTube上架未夠一個月，以獲逾4,000千萬點撃率，更展開新一輪世界巡演。象隊中成員中國籍成員Ningning(藝卓寧)，這次回歸樂壇被fans大讚狀態大勇，身型婀娜。其實Ningning在初出道時，曾被黑粉批評蘋果型身材，拖低aespa整體顏值，於是她下決心身材管理，狠甩10公斤贅肉。 身為「大骨架蘋果型身材」代表的Ningning，因上半身特別是肩膀、手臂與腰腹部，較易囤積贅肉，在出道初期吃了不少苦頭。為了打破hater的偏見，靠著極具毅力的「6大身材管理秘訣」，成功狠甩肉感形象。

回歸期嚴格執行「 22+2 斷食法」 在2023年推出迷你專輯《Drama》時，Ningning曾採用進階版間歇性斷食。每天只在2小時內吃完第一餐，塞入所需的營養，其餘22小時完全保持空腹，讓身體有充足時間深度燃燒脂肪。 雖然長時間斷食，可以快速瘦身，而且需要極大毅力，但很多醫生提醒，長時間斷食容易造成血糖波動與肌肉流失，一般人切勿盲目模仿這種激進極端的斷食方式，循序漸進進行身材管理，才是安全有效之法。 消腫「戒三高」 三款飲品瘦出螞蟻腰 Ningning精緻上鏡的V臉背後，是對飲食的極致自律，她私下徹底戒除「高糖、高油、高辛辣」的三高重口味，避免水腫與熱量爆表。在練舞與趕行程的魔鬼日常中，Ningning 絕不碰含糖飲品。她每日永遠只飲用3款消腫飲品，包括早晨必喝一杯冰美式咖啡提神去水腫，午後則交替飲用無糖麥茶與烏龍茶來抗氧化。對於飲品的清淡選擇，能嚴格控制熱量的吸收，還助身體快速新陳代謝，讓她維持在「把掌臉」零死角的巔峰狀態。

晨早「排毒抗氧化菜單」吃出好氣色 Ningning在舞台上閃閃發光，即使素顏亮相亦臉帶光澤，全靠她的「晨間排毒儀式」。她每天起床第一件事，就是空腹喝下大杯溫水，喚醒沉睡的細胞進行代謝。 她的專屬早餐幾年如一日，一大盤繽紛的蔬菜沙律，配上靈魂主角「莓果乳酪」。酸甜的乳酪滿載益生菌，能秒速拯救熬夜趕行程的腸道；而鋪滿其上的藍莓與草莓，則用超強抗氧化力，幫她擊退臉上暗沉，維持紅潤好氣色。這樣吃，不僅極致輕盈，更是她對抗水腫的秘訣。

「紅豆薏米水」擊退虛胖消腫出 V 臉 身為最吃虧的「大骨架蘋果型身材」，Ningning在鏡頭前最怕上鏡時浮腫，為了維持精緻小V 臉，她的秘訣就是隨身攜帶「紅豆薏米水」來潟水。不論是趕晨早通告，還是為演出高強度練舞，她都會隨手灌上幾口。 紅豆能補氣血，薏米則負責強效排濕，兩者雙管齊下，就像體內安裝了一部抽水機。這杯具食療功效的飲品，幫她擊退熬夜、重口味引發的水腫虛胖，令面部與四肢的線條更顯緊實，無懼攝影機任何角度拍攝，都是上鏡小V 臉。

「細嚼慢嚥」餐飲習慣養出易飽體質 減肥不等於挨餓， Ningning瘦得漂亮的秘密，藏在她的進食方法裡，她曾分享自己是個美食愛好者，最享受食物入口瞬間美味。為了不暴飲暴食，她養成極優雅的「細嚼慢嚥」習慣。每一口食物都至少咀嚼20下才吞，這種慢節奏進食，能給大腦充足時間接收「吃飽了」的信號，從而在不自覺中胃口縮小。這招不但能防止每日吸入的熱量超標，還能好好享受食物，是女團成員最人性化、最能長久堅持的身材管理。 「上半身重訓」練出直角肩與小蠻腰

要打破蘋果型身材「上圓下瘦」的尷尬處境，Ningning靠勤力上健身室塑造身形，除每天進行高強度舞蹈練習外，她還會在健身室為上半身各部位進行重量訓練。 不論是啞鈴推舉還是拉背，她專攻手臂與背部線條。當肩背肌肉變得緊實，不但令身形在視覺上立刻內縮，收出現在效果完美的直角肩，更在對比下襯托出小蠻腰的纖幼。這招直接消滅了上半身視覺厚的重感，讓她穿上露肩舞台服時，線條精緻得像芭比娃娃。