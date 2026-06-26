親子好去處｜合和商場另類寵物世界回歸 近距離看看逾15種異寵 親身為動物備餐+餵飼

想小朋友過一個特別的暑假？灣仔合和商場「另類寵物世界Exotic Pets World」將於7月25日回歸。活動設有4大主題區，帶來多款珍稀的異寵，包括被國際自然保護聯盟 (IUCN) 列為「極危」的小安德烈斯島鬣蜥，以及被形容為「比大熊貓更罕見」的瑤山鱷蜥。訪客除了近距離觀賞動物，更可深入後台，親手為動物備餐和餵飼，培養同理心和愛心。

灣仔合和商場「另類寵物世界Exotic Pets World」將於7月25日回歸。

展出超過15種動物 活動以自然叢林為設計主題，並設有4大主題區，分別是「兩棲爬行多樣生境區」、「水族及甲殼生態區」、「巨型陸龜與蜥蜴互動區」和「焦點主題保育展區」，展出超過15種寵物，涵蓋蜥蜴類、龜類和兩棲類等。場內所有展示動物來源均符合法例，當中受保護物種持有有效瀕臨絕種野生動植物種國際貿易公約 (CITES) 證書及／或本地飼養許可，確保動物權益。

零距離接觸動物 親手準備食物+餵飼 上年推出的「小小動物學家」課程大受家長和小朋友歡迎，今年課程全面升級，並首次推出英文班。參加者在3堂課堂內可認識動物、建立爬行動物分類學基礎；介紹瀕危與保育的課題，討論棲息地被破壞、寵物貿易、氣候變化等物種生存威脅。小朋友甚至可以換上專屬探險家裝備深入後台，在專業指導下，親自使用專業儀器測量溫度濕度和觀察動物行為。他們亦可親手為動物準備食物及參與餵飼環節，加強孩子與異寵的連繫。

零距離接觸動物

活動期間，訪客於指定時間到場，即可免費與巨龜合照，並親手感受巨龜的粗糙皮膚質感，絕對讓孩子留下難忘回憶。 合和商場「另類寵物世界Exotic Pets World 2026」 日期：7月25日至8月18日 時間：中午12時至晚上7時 地點：合和商場3樓中庭