法式餅撻Tarte by RH推$188港式魚子醬蛋撻 記者實試：有海洋鮮味！

法式餅撻品牌Tarte by RH即日起進駐黃竹坑THE SOUTHSIDE，帶來新品「港式魚子醬蛋撻」和多款蛋撻。港式魚子醬蛋撻將港式經典小食和奢華魚子醬融合為一，帶給食客嶄新滋味。舖頭距離《am730》公司總部只不過10分鐘的步程，記者與同事們趁午飯時間親身實試新撻，即看下文！

Tarte by RH由中埃混血兒、婚紗設計師Rania Hatoum在2020年跨界創立。起初，Rania只為私房菜客人提供魚子醬撻，後來逐漸發展成為獨立品牌，並且先後為Dior、McLaren、Van Cleef & Arpels及Omega等品牌設計餐飲和禮遇體驗。Tarte by RH早已與法國頂級魚子醬品牌Kaviari Paris合作推出多款魚子醬撻。為慶祝THE SOUTHSIDE品牌旗艦店開幕，團隊特別研發全新產品「港式魚子醬蛋撻」（Hong Kong Style Caviar Egg Tart），並且帶來多款甜撻，推出前所未有的風味體驗。港式魚子醬蛋撻將於7月1日起在旗艦店獨家發售，每日新鮮製作，限量50件。

實試3款產品！

記者先試食品牌新品「港式魚子醬蛋撻」，魚子醬份量不欺場，呈灰綠色調泛光澤。有同事認為層次豐富，入口率先感受到魚子醬的海洋鹹鮮，相當易入口，甚至感受到魚子在口中爆開的爽脆感。正因為魚子醬份量不少，風味濃郁突出，相對之下蛋味不算濃厚，比較柔和輕盈。

而「士多啤梨蛋撻」果香清新不酸，十分適合夏天享用；「法式朱古力撻」的朱古力味濃郁，幼滑稠密，散發可可豆的純果香，適合配上熱茶細味。