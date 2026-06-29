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出版：2026-Jun-29 14:00
更新：2026-Jun-29 14:00

CHIIKAWA大電影登陸朗豪坊 300+周邊同步日本推出！獨家換走特典套裝+閃卡

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Nose 25

CHIIKAWA大電影登陸朗豪坊 300+周邊同步日本推出！獨家換走特典套裝+閃卡

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全港CHIIKAWA粉絲注意！萬眾期待的CHIIKAWA首部動畫大電影《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》即將於今個夏天上映！一系列精彩電影名場面亦將會於朗豪坊登場，帶來極致主題式體驗！ 另外，電影周邊將與日本同步開售，場內更有超過300款熱賣商品等住各位入手。更可以換走特典套裝及獨家閃中閃紀念卡，即睇換領詳情！

朗豪坊化身人魚島 5大必影位

7月10日至8月31日期間，朗豪坊《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》CHIIKAWA'S ADVENTURE正式現身！朗豪坊將化身「人魚島」，每個角落都充滿神秘氣氛！

必到以下5大位置：朗豪坊正門，有「賽蓮」帶領粉絲們深入人魚島，解開重重謎團；4樓通天廣場「營火晚會」，可以乘搭小鴨船登上人魚島，與草裙裝吉伊卡哇及一眾人氣角色打卡拍照，場內更設有多個電影名場面打卡位；4樓通天廣場「CHIIKAWA'S ADVENTURE—人魚島土產屋」，可以入手與日本同步發售電影限定周邊及逾300款熱賣商品；8樓朗豪坊GALA CINEMA，CHIIKAWA首部動畫大電影《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》將於8月6日正式上映！而12樓將重現吉伊卡哇、小八與兔兔乘著小船進入神秘洞窟場景，在海底下與3米高的賽蓮吹氣裝置及人魚1號、2號見面。

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《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》朗豪坊CHIIKAWA’S ADVENTURE “CHIIKAWA’S ADVENTURE” at Langham Place

《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》朗豪坊CHIIKAWA’S ADVENTURE

日本同步開賣！電影限定周邊 300+熱賣商品登場

4樓通天廣場將設「CHIIKAWA'S ADVENTURE—人魚島土產屋」，7月10日起將與日本同步發售《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》的全新電影周邊產品。店內同時集合超過300款不同系列的精選商品，粉絲絕對不可錯過機會，入手限量珍藏。由7月10日至30日，「CHIIKAWA'S ADVENTURE—人魚島土產屋」需預約入場，詳情請留意NIKO-NIKO官方社交平台。

公仔吊飾 (吉伊卡哇、小八、兔兔) Plush Keychain 公仔吊飾 (賽蓮) Plush Keychain (Siren) 人魚的鱗片～永恆的御守～Mermaid Scale Charm(2) 公仔吊飾 (一葉、二葉) 御守 Omamori (Lucky Charm) 隨機款回憶時刻亞克力吊飾 (全10款) Acrylic Keychain Blind Box 隨機款海邊閃亮透明卡 Trading Seaside Glitter Clear Card 迷你索袋盲抽 (全8款) Acrylic Keychain Blind Box (1) 迷你索袋盲抽 (全8款) Acrylic Keychain Blind Box (2) 公仔吊飾（(吉伊卡哇、小八、一葉、二葉) Plush Keychain 人魚的鱗片～永恆的御守～Mermaid Scale Charm(1) 公仔吊飾 (人魚) Plush Keychain (Mermaid)

獨家換領特典套裝及閃中閃紀念卡

7月月起，朗豪坊更推出《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》特典套裝，別具收藏價值！LP CLUB會員憑CHIIKAWA'S ADVENTURE—人魚島土產屋或參與商舖即日消費單據滿$800及即場購買朗豪坊GALA CINEMA《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》限量版電影換票證(價值HK$110)一張，可免費獲贈特典套裝一套。數量有限，先到先得，換完即止。

每套特典套裝包含：

特典套裝限定幻彩透明紀念卡(一套四張)

紀念卡兩用卡座(一個)

獨家閃中閃紀念卡亦會於8月登場，LP CLUB會員憑朗豪坊參與商舖即日消費單據滿$300(須包含至少一張朗豪坊GALA CINEMA《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》電影戲票)，即可獲贈朗豪坊獨家閃中閃紀念卡一張，共四款，款式隨機發送，先到先得，換完即止。

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《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》特典套裝 CHIIKAWA The Movie The Secret of the Mermaid Island Premium Boxset (1) 《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》特典套裝 CHIIKAWA The Movie The Secret of the Mermaid Island Premium Boxset (3) 朗豪坊獨家閃中閃紀念卡 Langham Place Exclusive Reveal Sticker Collectible Cards

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