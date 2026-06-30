寵物健康｜主子不停去貓砂盆？獸醫提醒或是泌尿疾病警號

文：Karen Yeung 攝：蘇文傑 鳴謝：VSH香港專科獸醫醫院 不少貓奴見到主子頻繁進出貓砂盆，都以為只是「去得勤」，其實背後有可能是泌尿系統疾病的警號。獸醫指泌尿問題是貓咪常見疾病之一，包括膀胱炎、尿結石及尿道阻塞等，其中公貓因尿道較狹窄，較容易出現阻塞，一旦完全無法排尿，更可於短時間內危及生命。到底哪些症狀需要提高警覺？日常又可以如何預防？

血尿未必是感染 貓咪常見的泌尿問題統稱為「貓下泌尿道疾病」（FLUTD），主要影響膀胱及尿道，包括膀胱炎、尿道阻塞、尿結石及泌尿道感染等。獸醫Bosco Yeung解釋，不少主人看見血尿或尿頻，都會以為是細菌感染，但實際上不少個案屬於特發性膀胱炎（FIC），亦可能與尿結石或尿道阻塞有關，單靠症狀未必能分辨病因。 除了肥胖、飲水不足、活動量低及主要進食乾糧外，壓力亦是重要誘因。搬屋、新寵物加入、新家庭成員、多貓家庭、貓砂盆不足，甚至主人生活作息改變，都有機會令貓咪出現泌尿問題。牠們未必會直接表現焦慮，反而可能透過隨地小便、過度舔舐生殖器或下腹，甚至舔至脫毛、躲藏及食慾下降等行為反映身體不適。



排尿異常勿忽視 主人除了留意貓咪進出貓砂盆的次數，更應觀察牠每次是否真的有排尿，以及尿量是否正常。Dr. Bosco提醒，若貓咪頻繁進出貓砂盆，但每次只排出幾滴尿，甚至完全沒有尿液，又或長時間蹲着用力排尿、排尿時發出叫聲、血尿、在貓砂盆外排尿，以及不停舔舐生殖器，都屬異常情況。主人亦可留意貓砂盆內是否有正常大小的尿塊，若尿塊明顯變小，甚至完全沒有，就不應繼續觀察，應盡快求醫。 除了排尿行為，尿液若呈粉紅色、紅色或啡色，突然變得特別刺鼻，或尿量突然增加或減少，都可能反映身體出現問題。其中尿量增加有機會與腎病或糖尿病等疾病有關，而尿量減少則可能與下尿道疾病或尿道阻塞有關。

由於貓咪十分善於忍痛，即使身體不適，也未必會明顯表現痛楚，很多時只是行為出現改變，因此主人切勿掉以輕心。





公貓無法排尿 一兩日内可危及生命 若貓咪完全無法排尿，情況已屬急症，絕不能留在家中觀察。Dr. Bosco强調，當尿液無法排出時，毒素及鉀離子會積聚體內，可引致急性腎損傷、心律不整，部分更可於24至48小時內迅速惡化，甚至危及生命。 一旦懷疑貓咪排不到尿，尤其是公貓，應立即帶往獸醫診所或醫院求診，切勿等待至翌日。另外，主人亦不應自行給予必理痛或其他人類止痛藥或抗生素，因部分藥物可對貓咪造成嚴重中毒，以免用藥不當延誤治療。