尖沙咀金普頓酒店聯乘 Dior Beauty　花香下午茶與天台調飲打造仲夏度假感 （有片）

盛夏時節，不少品牌紛紛以期間限定企劃為都市人帶來度假氣息。位於尖沙咀的香港金普頓酒店今個7月與Dior beauty首度合作，於酒店餐廳Birdsong及天台酒吧Swim Club推出一系列以品牌香氛為靈感的餐飲體驗，把花香、果香與法式度假美學融入美食與調酒之中，為炎炎夏日增添一份悠閒氣息。

編輯親身試食 Birdsong 花香主題下午茶



編輯亦親身試食了「Dioriviera仲夏花影下午茶」，整體甜點甜度拿捏得恰到好處，不會過分甜膩，即使平日不太愛吃甜品的人亦容易接受，值得一試。若想以更輕鬆的方式感受Dioriviera夏日氛圍，亦可到酒店50樓的Swim Club，一邊欣賞開揚景致，一邊品嚐以Dioriviera為靈感設計的期間限定特色雞尾酒及無酒精調飲，享受悠閒愜意的盛夏時光。

由即日起至7月26日，Birdsong以Dioriviera系列的夏日度假概念為靈感，推出期間限定「Dioriviera仲夏花影下午茶」，並將餐廳化身充滿法式花園氣息的優雅空間，透過一系列融合花果元素的鹹甜美點，演繹Dior香氛的迷人魅力。下午茶先以無花果英式鬆餅揭開序幕，配搭杏桃薰衣草蜂蜜果醬及奶油忌廉，帶來層次豐富的花果香氣；鹹點則包括鴨肝配血橙法式軟糖、醃製三文魚小圓餅佐魚子醬，以及吞拿魚他他配紫蘇脆片，分別以果酸、海洋鮮味及香草清香展現不同風味層次。甜點部分延續花卉與水果主題，玫瑰覆盆子慕斯酥餅配生朱古力、零陵香豆血橙蛋糕及雛菊香梨杏仁撻各具特色，將柔美花香與果甜巧妙融合。飲品方面同樣別具心思，抹茶繆思以Dior標誌作點綴，茶香醇厚；巴黎咖啡加入法式杏仁糖漿重新演繹摩卡風味；玫瑰橙香咖啡則結合橙汁、雲呢拿糖漿與濃縮咖啡。