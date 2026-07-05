尖沙咀金普頓酒店聯乘 Dior Beauty　花香下午茶與天台調飲打造仲夏度假感 （有片）

盛夏時節，不少品牌紛紛以期間限定企劃為都市人帶來度假氣息。位於尖沙咀的香港金普頓酒店今個7月與Dior beauty首度合作，於酒店餐廳Birdsong及天台酒吧Swim Club推出一系列以品牌香氛為靈感的餐飲體驗，把花香、果香與法式度假美學融入美食與調酒之中，為炎炎夏日增添一份悠閒氣息。
編輯親身試食Birdsong花香主題下午茶
編輯亦親身試食了「Dioriviera仲夏花影下午茶」，整體甜點甜度拿捏得恰到好處，不會過分甜膩，即使平日不太愛吃甜品的人亦容易接受，值得一試。若想以更輕鬆的方式感受Dioriviera夏日氛圍，亦可到酒店50樓的Swim Club，一邊欣賞開揚景致，一邊品嚐以Dioriviera為靈感設計的期間限定特色雞尾酒及無酒精調飲，享受悠閒愜意的盛夏時光。
由即日起至7月26日，Birdsong以Dioriviera系列的夏日度假概念為靈感，推出期間限定「Dioriviera仲夏花影下午茶」，並將餐廳化身充滿法式花園氣息的優雅空間，透過一系列融合花果元素的鹹甜美點，演繹Dior香氛的迷人魅力。下午茶先以無花果英式鬆餅揭開序幕，配搭杏桃薰衣草蜂蜜果醬及奶油忌廉，帶來層次豐富的花果香氣；鹹點則包括鴨肝配血橙法式軟糖、醃製三文魚小圓餅佐魚子醬，以及吞拿魚他他配紫蘇脆片，分別以果酸、海洋鮮味及香草清香展現不同風味層次。甜點部分延續花卉與水果主題，玫瑰覆盆子慕斯酥餅配生朱古力、零陵香豆血橙蛋糕及雛菊香梨杏仁撻各具特色，將柔美花香與果甜巧妙融合。飲品方面同樣別具心思，抹茶繆思以Dior標誌作點綴，茶香醇厚；巴黎咖啡加入法式杏仁糖漿重新演繹摩卡風味；玫瑰橙香咖啡則結合橙汁、雲呢拿糖漿與濃縮咖啡。
「Dioriviera仲夏花影下午茶」每位收費 $528港元。
餐飲體驗延伸至香氛旅程
凡於活動期間選購指定Dior主題餐單，顧客可獲贈專屬「Dioriviera夏日之旅」邀請卡。持卡人士可於星期四至星期日前往Swim Club參與限定主題活動；而星期一至星期三則可到K11 MUSEA Dior Beauty專門店，享受香氛諮詢服務及換領精選Dior Beauty體驗套裝。
關於Swim Club
地址：香港尖沙咀中間道11號香港尖沙咀金普頓酒店50樓
營業時間: 室內酒吧 7 月2至25日 星期四至星期日 下午8時30分起開放 星期一至星期三 下午5時至凌晨12時 （最後點餐時間：下午 11時30分） 7 月27至31日 下午 5時至凌晨12時（最後點餐時間：下午 11時30分） 露天酒吧 上午9時起開放
預訂： 電話：+852 3919 6868 / >>按此網上預訂<<
關於 Birdsong
地址：香港尖沙咀中間道11號香港尖沙咀金普頓酒店15樓
營業時間： 星期一至星期日(上午8時至晚上10時)