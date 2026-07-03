網上熱話｜小學生跟外傭姐姐街市買餸強調要買「黃色Planet」 真身竟是打邊爐必備食材！

外傭離鄉別井來港工作，其中一樣困難之事莫過於運用廣東話語言，就算日常溝通無問題，都少不免會遇上「諗唔起點講」的情況。早前，一位外傭因為未能與街市攤販溝通，帶同小學生一同買餸，並強調要買「黃色Planet」，引起網民爆笑熱議。

外傭買餸難溝通 帶小學生幫手描述 早前，一位完全不懂廣東話的外傭因為「有樣嘢想買」，但找不到之餘又同街市商販溝通不到，只好帶著小一男學生一同買餸。奈何小學生年紀還小，雖然知道工人姐姐想買的目標，但卻不知真實名稱，只好努力幫手描述。

欲買「黃色Planet」 真身原來係佢 小學生形容想買的食材「黃色嘅，好似個Planet（行星）咁」，又說明其特性「擺落水會濕」。發文者猜測是「炸魚蛋」，惟小學生失望搖頭，幸得小學生再提示屬於「打邊爐食物」，方知道原來二人想買的是「生根」！