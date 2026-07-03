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出版：2026-Jul-03 10:00
更新：2026-Jul-03 10:00

網上熱話｜小學生跟外傭姐姐街市買餸強調要買「黃色Planet」 真身竟是打邊爐必備食材！

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（圖片來源： Unsplash@Renzo D’souza、ViuTV《暖男爸爸》劇照）

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外傭離鄉別井來港工作，其中一樣困難之事莫過於運用廣東話語言，就算日常溝通無問題，都少不免會遇上「諗唔起點講」的情況。早前，一位外傭因為未能與街市攤販溝通，帶同小學生一同買餸，並強調要買「黃色Planet」，引起網民爆笑熱議。

外傭買餸難溝通 帶小學生幫手描述

早前，一位完全不懂廣東話的外傭因為「有樣嘢想買」，但找不到之餘又同街市商販溝通不到，只好帶著小一男學生一同買餸。奈何小學生年紀還小，雖然知道工人姐姐想買的目標，但卻不知真實名稱，只好努力幫手描述。

圖片來源：ViuTV《暖男爸爸》劇照

圖片來源：ViuTV《暖男爸爸》劇照

欲買「黃色Planet」 真身原來係佢

小學生形容想買的食材「黃色嘅，好似個Planet（行星）咁」，又說明其特性「擺落水會濕」。發文者猜測是「炸魚蛋」，惟小學生失望搖頭，幸得小學生再提示屬於「打邊爐食物」，方知道原來二人想買的是「生根」！

圖片來源：菜鮮生官網 6da13051e2a47f6f5c8441d8e707284f

網民大讚：形容得好好！

猶如猜燈謎一般的買餸經歷引起網民爆笑熱議，發文者感慨小學生「咁細個小朋友就識『planet』，我小一嘅時候仲係舊飯」；大批網民就讚賞小學生夠聰明，「真係好似一個planet，形容得好好」、「童言真係好有趣」。亦有人表示自己細個都唔認識生根的本名，「之前都係叫一袋袋嘅黃色波波」。

圖片來源：TVB《愛回家之開心速遞》劇照 2 圖片來源：Threads 圖片來源：Threads 1 圖片來源：Threads 2 圖片來源：Threads 3 圖片來源：Threads 4

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