屈臣氏復刻店登陸油麻地 3大打卡位/復古報紙拍照亭/必搶盲盒(有片)

屈臣氏集團成立185周年，經典復刻店正式登陸油麻地。店舖以品牌歷史為靈感，結合港式懷舊設計，推出一系列限定聯乘產品及主題周邊，打造滿滿港式情懷的體驗！店內有3 大打卡亮點，更有免費拍照亭拍出專屬報紙頭條，不要錯過入手限定造型的屈仔，即睇詳情！

經典復刻店以「屈臣氏大藥房」作為設計靈感，亮綠色配上復古金色字樣招牌，重現昔日的藥房外觀，營造濃厚年代感。店內以花紋牆紙，結合古典拱形結構，打造吸睛的老香港情懷。3大打卡位必定不能錯過，店內最具情懷的木製百子櫃、拍出舊時代感的自拍復古化妝枱，以及復古浴室主題空間！另外店內亦有185周年歷史牆、歷史海報牆、牌匾、舊年曆等，重現屈臣氏早年風貌，有如走進歷史時光隧道中。

店舖設有互動拍貼裝置，凡購買任何產品，即可免費體驗復古報紙刊亭拍照機照相館！即場拍照，生成「專屬報章頭條」，打造個人化的懷舊報章風格。

限定屈仔公仔+復古周邊與聯乘產品登場

今次經典復刻店開幕，兩套限定發售的特別版屈仔公仔登場！分別有「「185周年特別版公仔系列」以復古造型重現「妙藥同人」醫書、懷舊花塔餅，以及換上古裝「屈大夫」的三個屬於屈臣氏之品牌印記；而「愛你的心肝脾肺臣盲盒」則以盲盒登場，將「五臟」化身成可愛角色，反身一變即變成屈仔。

店內亦推出一系列185周年限定版，與不同合作伙伴聯乘打造復古包裝產品，包括Bioré、Colgate、Darlie好來等。而屈臣氏集團旗下百佳超級市場、豐澤及屈臣氏蒸餾水，亦推出多款185周年限定版復古產品，於屈臣氏經典復刻店發售，如以經典門市燈箱為靈感、呈現百佳新舊標誌的燈箱磁石；港式懷舊氛圍的豐澤菲林相機，以及屈臣氏蒸餾水結合經典樽身設計的復古開瓶器等等。