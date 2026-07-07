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出版：2026-Jul-07 13:00
更新：2026-Jul-07 13:00

荃灣美食｜松屋進軍富華中心對撼樓下吉野家 即睇開業日期+營業時間

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Joe09

荃灣美食｜松屋進軍富華中心對撼樓下吉野家 即睇開業日期+營業時間

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日本松屋牛肉飯氣勢凌厲，5月下旬才進軍觀塘五代目，相隔1個月再落戶荃灣富華中心。香港6號店鄰近地鐵站，步行只不過1分鐘便到達，地點十分便利。最有趣之處是新舖位於吉野家樓上，明撼對手！

福岡明太子系列牛肉飯超人氣

松屋登港短短兩年，先後於佐敦、長沙灣、旺角、屯門、觀塘、荃灣擴張分店。荃灣6號店將於7月9日星期四正式開幕，初步營業時間將會由早上9時至晚上10時，店方表示待上了軌道，才會延長營業時間。新店面積跟屯門店一樣寬敞，座位數目較多。餐牌款式跟其他店一樣，早前推出的福岡產明太子蛋黃醬系列牛肉飯繼續登場，客人自選配香蔥、芝士或日本山藥泥。

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唯獨今日於其他分店期間限定重新發售的奶油雞肉咖喱，暫不會在荃灣店供應。這款奶油雞肉咖喱之前推出時大受歡迎，很多客人查詢何時「復出」，故此在其他分店期間限定重推。

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吉野家還擊

至於位於富華中心樓下地舖多年的吉野家，對於勁敵埋身又會有咩招數還擊呢？吉野家迎來35周年慶，趁世界盃賽事期間大推日式炸雞外賣超值套餐：香脆炸髀 (4隻)、章魚小丸子 (4粒)、炸薯條及飲品 $69起，迎合睇波客群。近期又力谷全新凍四重柚子咖啡，以香柚、胡柚、蜜柚、紅柚混合調成，聲稱要帶給客人前所未有的清爽衝擊，跟餐只需另加$10。今年夏天又特別推出全新3款兒童套餐：大阪燒炒麵餐、野菜煎雞丼餐、野菜牛肉丼餐，每款均以專屬可愛造型餐盤盛載，吸引家長與小孩共度親子時光。

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