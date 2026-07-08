結業潮｜灣仔巴蜀軒豬扒酸辣米線因加租8.29結業 網民慨嘆又少一個童年回憶

市道不景，差不多每日都傳出店舖食肆結業消息。位於灣仔駱克道有16年歷史的巴蜀軒豬扒酸辣米線，有網民熟客發現店舖貼出結業告示，8月29日便離場，米線關注組又少一間醫肚熱點了。

豬扒外層酥脆 巴蜀軒豬扒酸辣米線在西環及灣仔均有分店，《am730》之前報社設於灣仔年代，不少同事常常光顧外賣，喜歡其招牌豬扒外層薄薄酥脆，醃味可口；酸辣米線酸和辣味道平衡，又謂喜歡小食紫菜蟹柳卷、單骨雞翼和韭菜餃。店方外賣會將豬扒和米線分開放，不讓豬扒放湯變腍。

感謝 16 年顧客支持 然而灣仔巴蜀軒豬扒酸辣米線最近貼出結業告示，透露因租約期滿，灣仔分店將於8月29日結業，並感謝16年來顧客的支持，表示後會有期。屆時巴蜀軒只剩下一間西環店舖。灣仔分店店員向記者透露因業主加租，所以老闆決定結業。

有網民熟客在社交平台發文表示不捨，「又一間由細食到大嘅米線舖執笠，又少咗間童年回憶。」亦有網民回應是「中學回憶」、「巴蜀軒好食，估唔到」；又有其他網民表示：「呢間我之前有食開，比起以前少咗勁多人幫襯，實有位坐，有時仲包場」、「我都算睇住佢開，果個位得佢頂到咁耐。但係未算真係咁好食。」 巴蜀軒豬扒酸辣米線（灣仔店） 地址：灣仔駱克道368號百玲大廈地下G1號舖