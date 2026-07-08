狗隻入食肆｜7月9日起千間食肆准帶狗 精選5間高質寵物友善Cafe 淺水灣海景/隱世紅磚/寵物餐單

7月9日起，帶狗外出用餐將變得更方便。食環署宣布首批共833間食肆獲批准容許狗隻進入，並將於7月9日起正式生效，當中包括咖啡店、餐館、酒店食肆及快餐店等。完成相關手續的食肆會於門口張貼指定標示，方便狗主識別。以下為大家整理多間適合打卡的人氣Cafe，不但歡迎毛孩同行，部分更提供寵物餐點，讓主人和毛孩都可以悠閒享受用餐時光。

寵物友善餐廳｜ 和光咖啡屋 以日系簡約風見稱的和光咖啡屋，是西環的人氣Cafe之一。店內以木系家具配搭白色牆身，環境清新舒適，吸引過好多人來打卡。餐廳主打日式輕食，其中水果三文治最受歡迎，經常提早售罄；另外亦有玉子燒枕、什錦燒枕等多款「軟枕三文治」，以及三式王子燒等日式小食。甜品則推介口感濕潤的「濕蛋糕」系列，以及配上日本淡雪士多啤梨的「和光姫」卷蛋。 和光咖啡屋 地址：香港西營盤忠正街8號藝里坊一號 地下2及2A號舖

寵物友善餐廳｜ COMMAA COMMAA位於上環與西營盤交界，隱身於普仁街一幢紅磚建築內，集咖啡、藝術與建築美學於一身。店內以木系簡約設計配搭柔和色調，空間感十足，加上充足自然光，營造出舒適寧靜的氛圍，不少人都會選擇到此自修或悠閒度過下午時光。除了供應精品咖啡外，餐廳亦提供少量烘焙輕食，而當中最受歡迎的必數抹茶拿鐵，不少人更稱為「香港最好飲的抹茶」，抹茶香氣濃郁、茶味突出，抹茶控不容錯過。 COMMAA 地址：香港上環普仁街11號 TOWER 125地下4C鋪

寵物友善餐廳｜ THE COFFEE ACADEMICS THE COFFEE ACADEMICS一直以精品咖啡聞名，從世界各地搜羅咖啡豆，再於香港自家烘焙，餐點亦同樣講究食材及擺盤。除了咖啡出色，餐廳的餐點亦相當講究，無論食材品質還是擺盤都充滿心思。淺水灣店鄰近海灘，坐擁悠閒海濱景致，附近亦有不少餐廳及咖啡店，充滿度假氛圍，不少人都喜歡帶同愛犬到海邊散步後，再到店內享受一杯咖啡及悠閒時光。 THE COFFEE ACADEMICS淺水灣分店 地址：淺水灣海灘道28號The Pulse L1樓108號舖

寵物友善餐廳｜ Fleur Fleur位於荃灣南豐紗廠，是一間以花藝為主題的澳式咖啡店，主打澳洲菜及 All Day Breakfast，並巧妙運用食用花點綴菜式、甜品及特調飲品。店內以白色及雲石裝潢為主調，配搭鮮花和綠植。再加上位處寵物友善的南豐紗廠，除了設有寵物飲水機，更提供寵物餐點，讓主人可以與愛犬一同用餐、打卡，享受輕鬆愜意的時光。 Fleur 地址：新界荃灣白田壩街45號南豐紗廠地下G08號鋪

寵物友善餐廳｜ ASK CAFE Ask Cafe行簡約文青風格，店內用餐環境寬敞舒適，採用自然柔和的色調，配搭充足採光，營造出清新放鬆的氛圍。主打 All Day Breakfast、咖啡及特色飲品，當中全日早餐份量十足，配有煙三文魚、大啡菇、炒蛋、牛角包、薯餅、香腸、煙肉、焗豆及沙律等，賣相精緻之餘亦相當有誠意。店內最大特色則是3D拉花打印技術，只要將照片或圖案傳送給店員，即可將指定圖案印在咖啡、抹茶拿鐵或熱朱古力等飲品上，而且毋須額外收費，充滿驚喜。

ASK CAFE 地址：九龍觀塘偉業街223號宏利金融中心地下2號鋪

