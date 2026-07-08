香港嘉里酒店全新深度非遺體驗 體驗傳統工藝手作/品嘗懷舊本土風味/欣賞紮作技藝

今個盛夏，香港嘉里酒店聯乘康樂及文化事務署轄下的非遺辦及資深紮作大師許嘉雄，打造「夏日非遺工藝滋味遊」！除了推出一系列限定工作坊，親手做紙燈籠、組裝迷你獅頭等傳統工藝，更可品嘗全新港式主題美食，歎盡楊枝甘露梳乎厘班戟與紅豆冰，玩轉現代與傳統的感官旅程，即睇詳情！

酒店與資深紮作大師許嘉雄師傅合作，將酒店公共空間化為文化藝廊。出身武術世家的許師傅自6歲起學習舞獅及紮作，至今已累積逾30年的深厚經驗。踏入大堂，首先迎面而來的是大型裝置「獅藝打卡點」，這座裝置向許師傅的精湛技藝致敬，構建出極具文化底蘊的視覺焦點；同樣位於大堂，有一座名為「現代獅子山精神」的藝術品，以當代手法重新演繹傳統獅頭，將百年紮作技藝與現代美學完美結合，深深象徵著香港人堅韌不拔的精神。

沿著酒店樓層探索，來到3樓會見到「匠人之路」的展覽，呈現傳統紮作背後由零開始的打底與繁瑣工序，讓大眾看見匠人一絲不苟的創作過程；登上7樓，則能欣賞到特別定制的紙紮雕塑「紅糖金魚紮作」，其靈感源自酒店高級中菜廳「紅糖」內招牌金魚蝦餃的精緻形態，將飲食與傳統手藝妙趣結合。

創新元素融入懷舊香港風味

同時香港嘉里酒店由味蕾著手，酒店廚師團隊以香港為靈感，用創新手法重塑經典風味，向本土美食文化致敬。大堂茶座將一系列經典街頭小食升級，在這裡可品嚐融入港式風味、口感如雲朵般綿密的梳乎厘班戟，三款口味包括：港式奶茶、楊枝甘露及黑芝麻口味登場；細味香脆惹味的港式沙嗲豬扒包及鬆軟的雪山叉燒包。配上一杯經典港式奶茶或消暑紅豆冰，為這場香港探索之旅劃上完美句號。

中菜廳紅糖亦延續傳統粵式點心精髓，推出多款期間限定的創新點心。重點推薦的黑松露糯米包，以軟糯煙韌的糯米包裹豐富餡料，滲透著馥郁的黑松露香氣，層次分明；燕液龍蝦餃則以晶瑩餃皮包裹鮮甜龍蝦肉，並配以燕液點綴，口感細膩。此外，紫薯菜苗餃以天然紫薯製成餃皮，包裹爽口菜苗，味道輕盈；海膽帶子紫薯盒則以香脆外層，內藏鮮嫩帶子與海膽，鹹香與甘甜完美交織。最後還有墨西哥芋茸包，以鬆軟包身配上酥脆外層，內餡幼滑。