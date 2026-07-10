已結業半世紀老字號上海榮華川菜館改名「上海榮華小廚」 預告全新地點面貌重生

觀塘51年歷史家庭式經營「上海榮華川菜館」因生意與前景極不明朗，原本已於5月25日結束營業。事隔一個月，店方重整旗鼓，宣布重生改名「上海榮華小廚」，預告將會以全新面貌在全新地點跟大家見面。

始於 1975 年家庭式小店 原名「上海榮華川菜館」始於1975年，扎根觀塘崇仁街，家庭式小店主打老派港式濃油赤醬上海菜，如上海粗炒、肉絲炒年糕、獅子頭飯、醉雞飯、小籠包、酸辣湯、回鍋肉等。小店在半世紀時光裡歷盡風浪難關，第二代自2012父親去世接手店舖，一直咬緊牙關扛起老字號的重擔，一家幾口齊心打理。店方曾在社交平台透露「一路見證裕民坊由昔日人潮洶湧、燈火通明的繁華盛世，一步一步走進重建後的荒涼死寂，變成大家口中的死場。門前的人流真的是一年比一年凋零得令人心碎。」即使付出汗水熬夜努力，卻事與願遺。加上大老闆娘早年突發中風，近年身體狀況持續變差；一家人面對店舖日常壓力以致極度身心疲累，表示「是時候停一停、沉澱一下，讓自己喘口氣」。故此今年4月宣布將於8月尾停業，沒料到5月提早畫上句號。

原班人馬捲土重來 轉眼間，日前店方透過社交平台宣布易名為「上海榮華小廚」，即將展開新篇章，預告會以全新的地點、全新的面貌及形式，繼續為大家服務。並提到「人物不變，味道不變！新鮮現炒的招牌菜式，依然傳承著那份始於觀塘、濃油赤醬、51年老派港式上海菜的獨有風味。」店主暫未公開確實地點，只透露一家人仍正在努力籌備中。昔日熟客們唯有密切留意店方社交平台的更新消息。