麥當勞App推「麥麥勁抽」 365日免費食麥當勞　$1大可樂／$10歎9件麥樂雞

麥當勞推出全新App抽獎活動「麥麥勁抽」，即日起至7月26日，會員只要登入麥當勞App，並以30會員積分換領指定超值套餐$1優惠券，即可自動獲得抽獎資格。除了有機會即抽即中多款電子優惠券，更可角逐365日免費歎麥當勞、30日免費巨無霸套餐、麥炸雞套餐及蘋果批等終極大獎，即睇以下詳情。

「麥麥勁抽」分為即時抽獎及終極大獎兩部分。即時抽獎有多款電子優惠券，包括$1大可樂、$10換購9件麥樂雞、$10換購2件脆香雞翼，以及$5新地等優惠，抽中的優惠券會於一日內發放至麥當勞App「優惠」頁面，可於有效期內使用。

即抽即中贏優惠券 $1大可樂、$10歎9件麥樂雞

終極大獎365日免費食麥當勞

所有參與即時抽獎的會員，均會自動獲得終極大獎抽獎資格。獎品包括5個名額的「滙豐信用卡請你365日歎麥當勞」，得獎者可連續365日每日獲得一張價值$50的麥當勞App電子優惠券。

另外亦送出多款30日金卡，包括每日免費一份巨無霸套餐、麥炸雞套餐、精選早晨套餐或蘋果批，各設100個名額。參與即時抽獎次數越多，獲得終極大獎的抽獎機會亦會相應增加。

