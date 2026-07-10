麥當勞App推「麥麥勁抽」 365日免費食麥當勞　$1大可樂／$10歎9件麥樂雞

麥當勞推出全新App抽獎活動「麥麥勁抽」，即日起至7月26日，會員只要登入麥當勞App，並以30會員積分換領指定超值套餐$1優惠券，即可自動獲得抽獎資格。除了有機會即抽即中多款電子優惠券，更可角逐365日免費歎麥當勞、30日免費巨無霸套餐、麥炸雞套餐及蘋果批等終極大獎，即睇以下詳情。
即抽即中贏優惠券 $1大可樂、$10歎9件麥樂雞
「麥麥勁抽」分為即時抽獎及終極大獎兩部分。即時抽獎有多款電子優惠券，包括$1大可樂、$10換購9件麥樂雞、$10換購2件脆香雞翼，以及$5新地等優惠，抽中的優惠券會於一日內發放至麥當勞App「優惠」頁面，可於有效期內使用。
終極大獎365日免費食麥當勞
所有參與即時抽獎的會員，均會自動獲得終極大獎抽獎資格。獎品包括5個名額的「滙豐信用卡請你365日歎麥當勞」，得獎者可連續365日每日獲得一張價值$50的麥當勞App電子優惠券。
另外亦送出多款30日金卡，包括每日免費一份巨無霸套餐、麥炸雞套餐、精選早晨套餐或蘋果批，各設100個名額。參與即時抽獎次數越多，獲得終極大獎的抽獎機會亦會相應增加。
如何參加「麥麥勁抽」
會員只需登入麥當勞App，以30會員積分換領一張「超值套餐減$1優惠券」，完成單一交易後便可自動參加活動，毋須額外登記。未登入App的會員則不能參與活動或領取獎賞。
得獎公布及優惠券使用安排
抽獎活動將於2026年7月26日截止，終極大獎得獎者將於2026年8月5日透過麥當勞App登記電郵收到通知。
至於即時抽獎所得的優惠券，會於中獎後一日內發放至App「優惠」頁面，每次交易只可使用一張優惠券，優惠券不可轉讓、兌換現金或退款，並須於標示的有效期限內使用，逾期將自動失效。