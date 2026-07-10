熱門搜尋:
2026世界盃 車Cam直擊 颱風巴威 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-Jul-10 11:53
更新：2026-Jul-10 11:53

麥當勞App推「麥麥勁抽」 365日免費食麥當勞　$1大可樂／$10歎9件麥樂雞

分享：
Joe18478

麥當勞App推「麥麥勁抽」 365日免費食麥當勞　$1大可樂／$10歎9件麥樂雞

adblk4

麥當勞推出全新App抽獎活動「麥麥勁抽」，即日起至7月26日，會員只要登入麥當勞App，並以30會員積分換領指定超值套餐$1優惠券，即可自動獲得抽獎資格。除了有機會即抽即中多款電子優惠券，更可角逐365日免費歎麥當勞、30日免費巨無霸套餐、麥炸雞套餐及蘋果批等終極大獎，即睇以下詳情。

即抽即中贏優惠券　$1大可樂、$10歎9件麥樂雞

「麥麥勁抽」分為即時抽獎及終極大獎兩部分。即時抽獎有多款電子優惠券，包括$1大可樂、$10換購9件麥樂雞、$10換購2件脆香雞翼，以及$5新地等優惠，抽中的優惠券會於一日內發放至麥當勞App「優惠」頁面，可於有效期內使用。

IMG 9144 IMG 9090 IMG 9146

終極大獎365日免費食麥當勞

所有參與即時抽獎的會員，均會自動獲得終極大獎抽獎資格。獎品包括5個名額的「滙豐信用卡請你365日歎麥當勞」，得獎者可連續365日每日獲得一張價值$50的麥當勞App電子優惠券。

另外亦送出多款30日金卡，包括每日免費一份巨無霸套餐、麥炸雞套餐、精選早晨套餐或蘋果批，各設100個名額。參與即時抽獎次數越多，獲得終極大獎的抽獎機會亦會相應增加。

IMG 9151 IMG 9147 IMG 9148 IMG 9149 IMG 9150

如何參加「麥麥勁抽」

會員只需登入麥當勞App，以30會員積分換領一張「超值套餐減$1優惠券」，完成單一交易後便可自動參加活動，毋須額外登記。未登入App的會員則不能參與活動或領取獎賞。


IMG 9143

麥當勞App 會員使用30積分即可參與抽獎

得獎公布及優惠券使用安排

抽獎活動將於2026年7月26日截止，終極大獎得獎者將於2026年8月5日透過麥當勞App登記電郵收到通知。

至於即時抽獎所得的優惠券，會於中獎後一日內發放至App「優惠」頁面，每次交易只可使用一張優惠券，優惠券不可轉讓、兌換現金或退款，並須於標示的有效期限內使用，逾期將自動失效。

ADVERTISEMENT

【👇送香港書展、零食世界、香港運動消閒博覽電子入場券👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務