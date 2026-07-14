熱門搜尋:
2026世界盃 DSE放榜2026 車Cam直擊 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-Jul-14 18:00
更新：2026-Jul-14 18:00

酒店自助餐｜普慶餐廳聯乘60年香港老字號「誠興椰子香辣原料」推亞洲風味主題 任食生蠔/泰式生蝦/沙嗲串燒

分享：
酒店自助餐｜普慶餐廳聯乘60年香港老字號「誠興椰子香辣原料」推亞洲風味主題 任食生蠔/泰式生蝦/沙嗲串燒

酒店自助餐｜普慶餐廳聯乘60年香港老字號「誠興椰子香辣原料」推亞洲風味主題 任食生蠔/泰式生蝦/沙嗲串燒

adblk4

普慶餐廳8月4日起推出全新「亞洲美食夜繽紛」自助餐，與老字號「誠興椰子香辣原料」合作，以香港、泰國、台灣、日本、新加坡、馬來西亞及印尼的夜市文化為靈感，帶來人氣街頭小食、特色佳餚及豐盛海鮮，食物款式超豐富，下文即睇介紹！

Night Markets of Asia 亞洲美食夜繽紛 扎根旺角逾六十年的老字號「誠興椰子香辣原料」 扎根旺角逾六十年的老字號「誠興椰子香辣原料」 扎根旺角逾六十年的老字號「誠興椰子香辣原料」

普慶餐廳聯乘60年香港老字號「誠興椰子香辣原料」

普慶餐廳今次特別聯乘扎根旺角逾六十年的老字號「誠興椰子香辣原料」，以「亞洲美食夜繽紛」主題推出限定自助餐，將其招牌香料融入多款菜式之中，款款都香濃吸引！多款美食包括沙嗲串燒，以咖喱粉、黃薑粉及辣椒粉調製的沙嗲汁香氣濃郁，配上豬、牛、雞串燒更添惹味；而以誠興滷水香料炮製的豉油雞，結合八角、香葉、丁香與桂皮，鹹甜交織，味道醇厚。甜品方面，班蘭椰香芒果瑞士卷選用誠興椰漿製作，蛋糕鬆軟細緻，散發淡雅班蘭香，配搭鮮甜芒果，口感清新不膩。而泰式酸辣海鮮專區精選多款海鮮，包括泰式生蝦刺身，伴以秘製泰式酸辣汁，辛辣開胃。另外當然不能錯過人氣海鮮冷盤區，多款時令海鮮無限量供應，包括生蠔、松葉蟹蟹腳、青口、小龍蝦及麵包蟹等，海鮮迷必食！
甜品方面同樣呼應主題，特別供應多款熱門夜市甜點，包括炸香蕉和冬甩，亦有夏天必食的自家製鮮果雪條，非常有心思。客人更可享用兩款特製飲品，分別為茶餐廳名物「咸檸七」以及班蘭青檸梳打，風味滿分！

adblk5

「亞洲美食夜繽紛」自助餐 

供應日期：2026 年 8 月 4 日起 

 午餐（下午 12 時至 2 時 30 分）  

星期一至五：港幣$418（成人) | 港幣$378（小童及長者) | 港幣$318（小童） 

星期六、日及公眾假期：港幣$508（成人）| 港幣$478（長者） | 港幣$418（小童） 

晚餐（下午 6 時 30 分至 9 時 30 分）  

星期一至四：港幣$728（成人) | 港幣$628（長者) | 港幣$518（小童） 

星期五至日及公眾假期：港幣$788（成人）| 港幣$698（長者） | 港幣$588（小童） 

 
*以上價錢須另收加一服務費 
*食物或會因應季節變化及供應而改變 

adblk6

普慶餐廳 
地址：佐敦彌敦道 380 號香港逸東酒店 B1 樓層
電話：2710 1901 

豉油雞 斑蘭椰子芒果瑞士卷 龍蝦尾配配照燒汁 街頭小食專區 Hong Kong style French Toast 港式西多士 Thai style Sashimi Salad 泰式生蝦刺身 02 Lobster Salad Hand Roll 龍蝦沙律手卷 01 Assorted Meat Satay 沙嗲串燒 火焰威士忌燒西冷牛扒

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務