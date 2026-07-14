酒店自助餐｜普慶餐廳聯乘60年香港老字號「誠興椰子香辣原料」推亞洲風味主題 任食生蠔/泰式生蝦/沙嗲串燒

普慶餐廳8月4日起推出全新「亞洲美食夜繽紛」自助餐，與老字號「誠興椰子香辣原料」合作，以香港、泰國、台灣、日本、新加坡、馬來西亞及印尼的夜市文化為靈感，帶來人氣街頭小食、特色佳餚及豐盛海鮮，食物款式超豐富，下文即睇介紹！

普慶餐廳聯乘60年香港老字號「誠興椰子香辣原料」

普慶餐廳今次特別聯乘扎根旺角逾六十年的老字號「誠興椰子香辣原料」，以「亞洲美食夜繽紛」主題推出限定自助餐，將其招牌香料融入多款菜式之中，款款都香濃吸引！多款美食包括沙嗲串燒，以咖喱粉、黃薑粉及辣椒粉調製的沙嗲汁香氣濃郁，配上豬、牛、雞串燒更添惹味；而以誠興滷水香料炮製的豉油雞，結合八角、香葉、丁香與桂皮，鹹甜交織，味道醇厚。甜品方面，班蘭椰香芒果瑞士卷選用誠興椰漿製作，蛋糕鬆軟細緻，散發淡雅班蘭香，配搭鮮甜芒果，口感清新不膩。而泰式酸辣海鮮專區精選多款海鮮，包括泰式生蝦刺身，伴以秘製泰式酸辣汁，辛辣開胃。另外當然不能錯過人氣海鮮冷盤區，多款時令海鮮無限量供應，包括生蠔、松葉蟹蟹腳、青口、小龍蝦及麵包蟹等，海鮮迷必食！

甜品方面同樣呼應主題，特別供應多款熱門夜市甜點，包括炸香蕉和冬甩，亦有夏天必食的自家製鮮果雪條，非常有心思。客人更可享用兩款特製飲品，分別為茶餐廳名物「咸檸七」以及班蘭青檸梳打，風味滿分！