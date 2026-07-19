貓咪過重警號 5大跡象揭示主子肥胖危機！

不少貓奴都會把「吃得多」視為貓咪生活幸福的象徵，偶爾再加上零食獎勵，久而久之，愛貓的身形便可能悄悄走樣，甚至出現「貓咪過胖」的問題。貓咪過重不單影響外觀，更可能增加關節、血糖及肝臟方面的健康風險，特別是嚴重的脂肪肝。獸醫提醒主人們，如要判斷貓咪是否過胖，除了定期量體重，還可觀察牠的活動力、清潔能力及飲食習慣。以下為大家整合以下5個常見跡象，若在貓咪身上出現，便值得留神，必要時應向獸醫查詢及安排檢查，及早為毛孩健康把關。
貓咪過胖警號1. 跳躍力變差
貓咪天生靈活，喜歡跳上窗台、床邊或櫃頂觀察環境。如果牠近期明顯少了跳躍，甚至面對熟悉高度時顯得猶豫，可能是身體重量增加，令關節及肌肉負擔加重。這類轉變不宜只當成「懶散」，因為活動能力下降往往是健康警號之一。
貓咪過胖警號2. 舔毛力不從心
貓咪十分重視清潔，平日會花不少時間舔毛整理身體。當牠過胖時，肚腩或背部脂肪可能阻礙身體轉動，令牠難以清潔背部、後腿及尾巴附近。若發現毛髮變得凌亂、打結，甚至局部有污垢積聚，便要留意是否與體態改變有關。
貓咪過胖警號3. 活動量愈來愈少
以往一見逗貓棒便衝上前，現在卻長時間趴着不動，這種活動力下降亦可能與體重上升有關。貓咪愈重，移動時愈費力；而牠愈不想動，熱量消耗便愈少，容易令體重繼續增加，形成惡性循環。
貓咪過胖警號 4. 出現搖晃的「肚腩」
從側面看，貓咪的腹部若明顯下垂或與地面平行，而非往後腿方向微微向上收起，這就是脂肪堆積的典型特徵。
貓咪過胖警號 5. 摸不到肋骨（體態分數偏高）
從上方俯視貓咪時，腰部線條消失；輕撫貓咪兩側，若隔著厚厚脂肪摸不到肋骨，代表已經過重。
如何幫貓咪健康減肥？
要幫貓咪回復理想體態，關鍵在於控制熱量及增加活動量，但飼主不應自行大幅減少飯量。貓咪若在短時間內瘦得太快，有機會引發脂肪肝等嚴重問題，甚至危及生命。較安全的做法，是與獸醫商討合適的減重計劃，包括每日食量、餵食方式、零食比例及運動安排。成年貓宜定期接受健康檢查；熟齡貓更應增加檢查頻率，以便及早掌握體重及身體狀況。