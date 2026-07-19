貓咪過重警號 5大跡象揭示主子肥胖危機！

不少貓奴都會把「吃得多」視為貓咪生活幸福的象徵，偶爾再加上零食獎勵，久而久之，愛貓的身形便可能悄悄走樣，甚至出現「貓咪過胖」的問題。貓咪過重不單影響外觀，更可能增加關節、血糖及肝臟方面的健康風險，特別是嚴重的脂肪肝。獸醫提醒主人們，如要判斷貓咪是否過胖，除了定期量體重，還可觀察牠的活動力、清潔能力及飲食習慣。以下為大家整合以下5個常見跡象，若在貓咪身上出現，便值得留神，必要時應向獸醫查詢及安排檢查，及早為毛孩健康把關。

貓咪過胖警號1. 跳躍力變差

貓咪過胖警號 1. 跳躍力變差 貓咪天生靈活，喜歡跳上窗台、床邊或櫃頂觀察環境。如果牠近期明顯少了跳躍，甚至面對熟悉高度時顯得猶豫，可能是身體重量增加，令關節及肌肉負擔加重。這類轉變不宜只當成「懶散」，因為活動能力下降往往是健康警號之一。

貓咪過胖警號2. 舔毛力不從心

貓咪過胖警號 2. 舔毛力不從心 貓咪十分重視清潔，平日會花不少時間舔毛整理身體。當牠過胖時，肚腩或背部脂肪可能阻礙身體轉動，令牠難以清潔背部、後腿及尾巴附近。若發現毛髮變得凌亂、打結，甚至局部有污垢積聚，便要留意是否與體態改變有關。

貓咪過胖警號3. 活動量愈來愈少

貓咪過胖警號 3. 活動量愈來愈少 以往一見逗貓棒便衝上前，現在卻長時間趴着不動，這種活動力下降亦可能與體重上升有關。貓咪愈重，移動時愈費力；而牠愈不想動，熱量消耗便愈少，容易令體重繼續增加，形成惡性循環。

貓咪過胖警號 4. 出現搖晃的「肚腩」

貓咪過胖警號 4. 出現搖晃的「肚腩」 從側面看，貓咪的腹部若明顯下垂或與地面平行，而非往後腿方向微微向上收起，這就是脂肪堆積的典型特徵。

貓咪過胖警號 5. 摸不到肋骨（體態分數偏高）