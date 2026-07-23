貓傳染性腹膜炎：從致命疾病到有效治療的新希望

貓傳染性腹膜炎(FIP)曾被認為是一種致命疾病，但現在已有有效的治療方法，許多貓都可以完全康復。 FIP 是由一種常見的貓冠狀病毒發生變異引起的。大多數貓攜帶這種病毒但通常不會出現症狀，但在少數貓（通常是一歲以下的幼貓，且多為純種貓）中，病毒可能會變異並導致 FIP。 傳染性腹膜炎主要有兩種類型： • 濕性 FIP：腹腔或胸腔內積聚液體。 • 乾性 FIP：體內出現發炎病變或淋巴結腫大。 貓傳染性腹膜炎的常見症狀包括： • 嗜睡 • 食慾減退 • 體重下降

• 腹部腫脹 • 呼吸困難 • 持續發燒 • 黃疸（皮膚、牙齦或眼睛發黃） • 眼部變化 • 神經系統症狀，如步態不穩、癲癇發作或行為異常。 貓傳染性腹膜炎的診斷具挑戰性，因為它的症狀與其他疾病（包括心臟病、肝病和其他感染）的症狀相似。診斷通常需要結合血液檢查、影像檢查（例如超聲波或X光）以及對體液的分析。在開始治療前必須先確認診斷，以確保對症下藥。

目前最常用的治療方法是使用GS-441524，有藥片和針劑兩種選擇。成功率通常在80%至85%左右。強烈建議使用授權的註冊藥品，因為未經許可的藥物強度可能差異很大，並可能導致使用劑量錯誤。 有些貓可能需要額外的治療，包括靜脈注射抗病毒藥物、開胃藥、餵食管、輸血、胸腔穿刺引流或腹腔積液引流。 雖然最初建議療程為12週，但最近的研究顯示，6週的療程可能對許多貓來說已經足夠。由於這些治療方法近年才開始被廣泛應用，因此其長期療效仍有待進一步研究。

與抗生素一樣，抗病毒藥物也應僅在確診或高度懷疑感染時使用。這有助於降低抗藥性所產生的風險。 大多數接受治療的貓似乎都能完全康復。然而，仍有少數貓（約5%）可能會復發或在治療後仍持續出現症狀。 貓傳染性腹膜炎本身很少在貓之間直接傳播，但在多貓家庭或群養環境中，相關病例較為常見。患有FIP的貓回到家中與其他貓接觸相對安全，因為牠們很可能已經接觸過冠狀病毒，但這並不代表病毒會出現變異並發展成FIP。

城大動物醫療中心內科專科獸醫 Andrea HOLMES 醫生

香港城市大學臨床動物醫學系臨床助理教授、城大動物醫療中心內科專科獸醫 余子正教授

寵物健康聯盟（Pet Health Alliance，PHA）匯聚香港頂尖獸醫及寵物健康專業力量，建立一個可信、易用、資訊準確且與時並進的健康平台，讓你更有信心掌握毛孩的健康，把「預防勝於治療」落實成日常習慣。PHA 榮幸推出首個協作倡議 「Take Your Pet to the Vet」，推動定期檢查與及早疾病發現，及早守護犬貓長遠健康，讓牠們得到應有的優質照護。立即瀏覽 www.healthypets-hk.com 了解活動詳情，為毛孩的預防保健踏出下一步。 專欄：城大動物醫療中心 『寵物醫聊』 簡介：本專欄由城大動物醫療中心的專科及全科獸醫，分享實用的寵物健康知識及資訊，提升大眾對動物健康的認識與照顧能力。

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