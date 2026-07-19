網上熱話｜內地遊客揭港人1飲食習慣 每次食飯必定會跟XX 網民：個人選擇啫

每個國家有不同風格的美食，亦會隨之而有不同的飲食文化。早前，一位內地旅客訪港，食過幾餐飯後，觀察到港人1個飲食小習慣。入鄉隨俗的她曾嘗試仿效，但失敗告終，更引來網民紛紛留言討論。

內地旅客訪港 發現港人1飲食習慣 早前，一位內地旅客訪港時，留意到港人進食後有一個飲食小習慣，令她不禁於小紅書發文：「真誠發問，香港人每次吃飯都要配一杯飲料嗎？」直言自己來港短短一星期，已經「觀察到每個人吃飯都會配一杯飲料，而且都會喝光光」。

份量太大又不健康？ 入鄉隨俗的她嘗試仿效，在茶餐廳食咖喱豬扒飯時主動點了一杯凍檸茶，豈料「結果喝了三分一就喝不下了，但是看大家都喝光光，我也努力喝光了，然後感覺很撑」。她強調自己「從小吃飯習慣乾濕分離，之前胃一直不好特別注意這個」，又指「香港飯的份量還是挺多的」，直指港人飲食習慣可能不太健康。