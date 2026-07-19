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出版：2026-Jul-19 18:00
更新：2026-Jul-19 18:00

開箱全新Nespresso VERTUO Up咖啡機 輕鬆製作冰咖啡！試飲人氣新口味柚子雲呢拿冰咖啡+限定粉色隨行杯 (有片)

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開箱全新Nespresso VERTUO Up咖啡機 輕鬆製作冰咖啡！試飲人氣新口味柚子雲呢拿冰咖啡+限定粉色隨行杯 (有片)

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炎炎夏日，熾熱的陽光讓人只想躲在冷氣房裡，來一杯冰涼消暑的冰咖啡。今年夏天，Nespresso以1986年仲夏的慵懶悠閒氣息為靈感，推出全新Vertuo Up咖啡機及一系列限定冰咖啡。引領今季的咖啡新潮流，將日常的咖啡時刻變成全新感官冒險，即睇記者開箱！

開箱12cm超薄機身咖啡機

今次開箱主角——全新Vertuo Up咖啡機，採用12cm超薄機身設計，即使是香港寸金尺土的小型家居或辦公室桌面，亦能完美融入各種家居空間。全新咖啡機更榮獲了iF Award 2026設計大賞，簡約美學得到肯定。全新研發的槓桿設計靈感源自品牌的標誌性操作，實際測試下，即使單手亦能輕鬆按下，操作簡單。

而在功能上，Vertuo Up同樣夠誠意。機身配備了只需3秒的快速加熱系統，對於趕時間出門的打工仔而言，更有效率地減省時間。咖啡機搭載Centrifusion專利萃取技術，能自動識別每粒咖啡粉囊，精確調整沖調程序，釋放咖啡的細膩層次，並沖出標誌性的豐盈咖啡油脂。Vertuo系列有超過40多款風味咖啡，7種杯量可選，而今次Vertuo Up咖啡機就兼容以上任一款咖啡。當中全新「咖啡創意」模式，一按就能將咖啡精準萃取成更濃郁的濃縮咖啡，即使之後自行加入鮮奶、燕麥奶或冰塊，亦完全不會稀釋咖啡本身風味。此外，是次全新Vertuo Up亦配合新推出的Nespresso Smart App，用手機配對連線就能享受個性化的智慧咖啡體驗，隨時隨地都能品味咖啡。

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實測全新Yuzu Vanilla冰咖啡

開箱完新機，當然要立刻實測全新期間限定口味Yuzu Vanilla Over Ice，這款咖啡專為凍飲而設，沖調時只需按下Vertuo Up的「咖啡創意」按鍵，再在杯中加入冰塊即完成。

入口一瞬間，率先感受到輕盈的柑橘香氣，隨後品嘗到雲呢拿的甜香，恰到好處地平衡柚子與雲呢拿兩者，交織帶出類似花香的氣息。咖啡微苦，層次豐富，整體風味清爽而不甜膩，清新解暑。

除了柚子雲呢拿，更有多款驚喜口味登場！除了載譽歸來的經典Coconut Vanilla Over Ice外，Nespresso今年更聯乘精品咖啡品牌Blue Bottle Coffee推出一系列咖啡，包括充滿牛奶焦糖香的經典NOLA，以及融合菊苣甜香與烘焙果仁氣息的BOLD Blend，在家就能隨時歎到Blue Bottle的招牌風味。此外，更有專為調製燕麥飲品而設的全新Oatly Barista Edition粉囊，麥片香氣與芬芳甜香帶出香醇燕麥奶啡體驗。

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VERTUO UP YOUR SUMMER COFFEES MADE TO CHILL WhatsApp Image 2026 07 17 at 3.56.34 PM (4) WhatsApp Image 2026 07 17 at 3.56.33 PM WhatsApp Image 2026 07 17 at 3.56.34 PM

網上大熱限定粉色隨口杯

今次推出的時尚配件同樣是焦點，人氣隨行杯推出了全新「Bubble Gum粉色」，這個仲夏新色質感細緻且外型出眾，無論是早上上班還是午後野餐，隨身帶著都能成為吸睛的夏日造型焦點。

SUNSHINE READY ACCESSORIES

網上大熱限定粉色隨口杯

新機優惠

Nespresso即日起至7月26日期間，於全線專門店及網上商店推出期間限定優惠。顧客可以$2,288元率先體驗價購入全新Vertuo Up咖啡機及Bubble Gum隨行杯組合；或以$2,750元升級限時尊享，一次過帶走新機、隨行杯以及精選Vertuo Barista Creations 6筒粉囊套裝。

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