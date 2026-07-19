開箱全新Nespresso VERTUO Up咖啡機 輕鬆製作冰咖啡！試飲人氣新口味柚子雲呢拿冰咖啡+限定粉色隨行杯 (有片)

炎炎夏日，熾熱的陽光讓人只想躲在冷氣房裡，來一杯冰涼消暑的冰咖啡。今年夏天，Nespresso以1986年仲夏的慵懶悠閒氣息為靈感，推出全新Vertuo Up咖啡機及一系列限定冰咖啡。引領今季的咖啡新潮流，將日常的咖啡時刻變成全新感官冒險，即睇記者開箱！

開箱12cm超薄機身咖啡機 今次開箱主角——全新Vertuo Up咖啡機，採用12cm超薄機身設計，即使是香港寸金尺土的小型家居或辦公室桌面，亦能完美融入各種家居空間。全新咖啡機更榮獲了iF Award 2026設計大賞，簡約美學得到肯定。全新研發的槓桿設計靈感源自品牌的標誌性操作，實際測試下，即使單手亦能輕鬆按下，操作簡單。 而在功能上，Vertuo Up同樣夠誠意。機身配備了只需3秒的快速加熱系統，對於趕時間出門的打工仔而言，更有效率地減省時間。咖啡機搭載Centrifusion專利萃取技術，能自動識別每粒咖啡粉囊，精確調整沖調程序，釋放咖啡的細膩層次，並沖出標誌性的豐盈咖啡油脂。Vertuo系列有超過40多款風味咖啡，7種杯量可選，而今次Vertuo Up咖啡機就兼容以上任一款咖啡。當中全新「咖啡創意」模式，一按就能將咖啡精準萃取成更濃郁的濃縮咖啡，即使之後自行加入鮮奶、燕麥奶或冰塊，亦完全不會稀釋咖啡本身風味。此外，是次全新Vertuo Up亦配合新推出的Nespresso Smart App，用手機配對連線就能享受個性化的智慧咖啡體驗，隨時隨地都能品味咖啡。

實測全新Yuzu Vanilla冰咖啡 開箱完新機，當然要立刻實測全新期間限定口味Yuzu Vanilla Over Ice，這款咖啡專為凍飲而設，沖調時只需按下Vertuo Up的「咖啡創意」按鍵，再在杯中加入冰塊即完成。 入口一瞬間，率先感受到輕盈的柑橘香氣，隨後品嘗到雲呢拿的甜香，恰到好處地平衡柚子與雲呢拿兩者，交織帶出類似花香的氣息。咖啡微苦，層次豐富，整體風味清爽而不甜膩，清新解暑。 除了柚子雲呢拿，更有多款驚喜口味登場！除了載譽歸來的經典Coconut Vanilla Over Ice外，Nespresso今年更聯乘精品咖啡品牌Blue Bottle Coffee推出一系列咖啡，包括充滿牛奶焦糖香的經典NOLA，以及融合菊苣甜香與烘焙果仁氣息的BOLD Blend，在家就能隨時歎到Blue Bottle的招牌風味。此外，更有專為調製燕麥飲品而設的全新Oatly Barista Edition粉囊，麥片香氣與芬芳甜香帶出香醇燕麥奶啡體驗。

網上大熱限定粉色隨口杯 今次推出的時尚配件同樣是焦點，人氣隨行杯推出了全新「Bubble Gum粉色」，這個仲夏新色質感細緻且外型出眾，無論是早上上班還是午後野餐，隨身帶著都能成為吸睛的夏日造型焦點。

網上大熱限定粉色隨口杯