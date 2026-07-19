全球首個Run with Miffy主題跑登場 設2款賽制 送限定卡套/選手包

Miffy粉絲盡情尖叫吧！全球首個Miffy主題跑步活動「Run with Miffy 2026 HK」將於9月13日（星期日）在沙田科學園開跑。活動設有4公里和2公里組別，成功報名更送選手包和早鳥優惠限定的Miffy卡套，粉絲們絕對不能錯過。

全球首個Miffy主題跑步活動「Run with Miffy 2026 HK」登場！

設2大組別 送選手包+ 獎牌 活動為了迎合不同跑手的需求，設有4公里和2公里組別，滿足專業跑手和新手需求。每位成功報名的跑手將會獲贈「Run with Miffy 2026 HK」主題選手包，內含活動限定主題天藍色T-Shirt、大會號碼布、完賽證書、Miffy主題運動毛巾，以及Miffy帆布袋。選手成功衝線後，更會額外獲贈Miffy完賽獎牌，極具收藏價值。大會推出「一牌兩用」隱藏玩法，只需將織帶拆卸，獎牌即可變為吊飾，讓Miffy陪伴度過每一天。

早鳥優惠送 限定卡套 $250加購3款精品 賽事將於7月21日開始接受報名，首五日成功報名的參加者，可額外獲得限量禮物「Miffy限定卡套」。想同時帶走3款Miffy周邊？選手在報名後，即可以$250加購一套三件的周邊，包括Miffy襪、手機掛繩和500毫升水杯。實用度滿分。