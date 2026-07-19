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出版：2026-Jul-19 14:00
更新：2026-Jul-19 14:00

全球首個Run with Miffy主題跑登場 設2款賽制 送限定卡套/選手包

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Miffy粉絲盡情尖叫吧！全球首個Miffy主題跑步活動「Run with Miffy 2026 HK」將於913日（星期日）在沙田科學園開跑。活動設有4公里和2公里組別，成功報名更送選手包和早鳥優惠限定的Miffy卡套，粉絲們絕對不能錯過。

「Run with Miffy 2026 HK」強勢登陸科學園 (1)

全球首個Miffy主題跑步活動「Run with Miffy 2026 HK」登場！

設2大組別 送選手包+獎牌

活動為了迎合不同跑手的需求，設有4公里和2公里組別，滿足專業跑手和新手需求。每位成功報名的跑手將會獲贈「Run with Miffy 2026 HK」主題選手包，內含活動限定主題天藍色T-Shirt、大會號碼布、完賽證書、Miffy主題運動毛巾，以及Miffy帆布袋。選手成功衝線後，更會額外獲贈Miffy完賽獎牌，極具收藏價值。大會推出「一牌兩用」隱藏玩法，只需將織帶拆卸，獎牌即可變為吊飾，讓Miffy陪伴度過每一天。

限定天藍色超萌選手包曝光 「一牌兩用」獎牌變隱藏版吊飾

早鳥優惠送限定卡套 $250加購3款精品

賽事將於721日開始接受報名，首五日成功報名的參加者，可額外獲得限量禮物「Miffy限定卡套」。想同時帶走3Miffy周邊？選手在報名後，即可以$250加購一套三件的周邊，包括Miffy襪、手機掛繩和500毫升水杯。實用度滿分。

驚喜加推！門票加購一套三件限定精美周邊！ 7.21搶先報名即獲早鳥「Miffy限定卡套」

活動詳情：

日期：2026913 （星期日）

時間：上午8:30 – 下午1:00

地點：沙田科學園

報名開始：2026721 中午12:00開始 

名額有限，額滿即止

報名連結

《Run with Miffy 2026 HK》活動詳情

活動詳情

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