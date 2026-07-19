日本京都酒店推介｜酒店開箱！OMO5京都祇園體驗在地日常 驚喜房內早餐 6:30AM出發 探索0遊客京都

香港人去日本旅行選酒店，最重要的條件不外乎空間大、近車站、高CP值，今次為大家推介的這間京都酒店絕對能滿足大家以上3個願望！OMO5京都祇園位於八坂神社旁，位置京都最熱鬧繁華的街道，步行可到花見小路、清水寺等景點，而且行街購物非常方便，下文即睇介紹！



文：heidi 圖：吳康琦 鳴謝：星野OMO、PAM Holidays

榻榻米酒店房 不同於一般酒店的商業定位，OMO5京都祇園的住宿體驗以「在祇園生活」為主題，不論房間設計、餐飲服務或是活動體驗都是充滿巧思，旨在讓住客可以在城市觀光時更深入感受京都文化，貼地體驗當地日常。酒店分別有8種房型，每間地板都舖上榻榻米，牆上亦貼上和風牆紙，滿滿日式風情！今次記者試住的「茶之間雙床房」地方非常寬敞，最多可供4人入住，附設廚房並提供煮食用具，菜刀、砧板、平底鍋等樣樣齊，可以作簡單烹調，加上梳化空間，行完街買宵夜回酒店和朋友一齊開餐，尤如家中飯廳，空間夠實用之餘亦有家的溫馨感覺。

驚喜房內早餐 一場來到日本，竟然還留在酒店吃早餐？記者推介大家一定要試酒店的房內早餐服務。OMO5京都祇園與當地150年歷史老字號「泉仙」 合作，供應日式精進料理早餐，整份餐點以木箱盛載再由專人直接送到房內，套餐用精巧的朱漆漆鐵鉢擺放好，儀式感滿分！食物為傳統日式素食，選用當季時令食材，如芝麻豆腐、天婦羅、湯品等，十多款料理味道層次豐富。另外如果有興趣自己動手準備早餐，房間內更設家用麵包機，住客預約「客房烘焙套餐」後酒店會在前天晚上送上專用麵包預拌粉等材料，只要在就寢前將材料理放入麵包機，早晨醒來就可享用自家製麵包，配上季節湯品、乳酪、濾掛式咖啡等，非常適合親子或情侶住客。