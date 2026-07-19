7-Eleven 7CAFÉ聯乘蠟筆小新推限量精品 買咖啡券送小新/小白LED矽膠拍拍燈

今個夏天，蠟筆小新與忠實夥伴小白攜手進駐 7-Eleven！7CAFÉ首度聯乘人氣動漫《蠟筆小新》，推出小新與小白兩款「LED矽膠拍拍燈」，為家居生活增添歡樂療癒的燈飾擺設。
這款拍拍燈高度還原動漫經典神態。小新展現招牌調皮笑容，小白則化身圓潤的棉花糖。拍拍燈機身採用柔軟親膚的矽膠材質，夜燈內置溫和不刺眼的柔光 LED 燈芯，在深夜提供溫馨守護。操作上極具人性化，用家只需輕拍公仔，即可靈敏開關，並自由調節光暗。無論放置於書房、睡房床頭或客廳角落，都能營造溫暖舒適的氛圍。
由即日起至8月11日，凡於7-Eleven門市以$180購買「7CAFÉ咖啡套券」一本(內附10張咖啡換領券)，即可免費獲贈「蠟筆小新LED矽膠拍拍燈」1個。顧客可自由挑選小新或小白款式。每張換領券可在有效期內免費換領任何口味的7CAFÉ即磨咖啡，熱飲(價值$17)或凍飲(價值$19)均可。7CAFÉ咖啡精選 100% 雨林聯盟認證的 Arabica 咖啡豆，並於香港新鮮烘焙，為上班族注入獨有的香醇活力。
7仔食檔 x 蠟筆小新換購推廣
7-Eleven旗下「7仔食檔」由即日起推出全新「蠟筆小新」獨家換購推廣。各位極速解決三餐的上班族與小新fans，只要於推廣期內購買任何 7仔食檔套餐，即可以加購價 $42，換購極具收藏價值的「蠟筆小新筷子套裝」一套。
本次聯乘系列共推出兩款可愛立體造型，供fans自由選擇。套裝內含輕巧易握實用筷子，最吸睛莫過於以蠟筆小新經典角色設計的立體筷子托，精緻度十足，瞬間為沉悶的每日用餐時光，注入滿滿的歡樂。活動商品數量有限，先到先得，送完即止。各位小新迷及咖啡愛好者切勿錯過。