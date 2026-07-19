7-Eleven 7CAFÉ聯乘蠟筆小新推限量精品 買咖啡券送小新/小白LED矽膠拍拍燈

今個夏天，蠟筆小新與忠實夥伴小白攜手進駐 7-Eleven！7CAFÉ首度聯乘人氣動漫《蠟筆小新》，推出小新與小白兩款「LED矽膠拍拍燈」，為家居生活增添歡樂療癒的燈飾擺設。

這款拍拍燈高度還原動漫經典神態。小新展現招牌調皮笑容，小白則化身圓潤的棉花糖。拍拍燈機身採用柔軟親膚的矽膠材質，夜燈內置溫和不刺眼的柔光 LED 燈芯，在深夜提供溫馨守護。操作上極具人性化，用家只需輕拍公仔，即可靈敏開關，並自由調節光暗。無論放置於書房、睡房床頭或客廳角落，都能營造溫暖舒適的氛圍。