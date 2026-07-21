灣仔美食｜浪漫餐廳Maison ES全新單點實試 驚喜柱侯和牛威靈頓

名廚創辦人沈依紅Esther Sham在灣仔隱蔽星街開設的浪漫法式餐廳Maison ES，眨眼間已跨越11年光景。最近來個大革新，將優雅的法國料理融入港式情懷；並將原定套餐模式全面轉為單點菜式，讓每位客人擁有更靈活彈性的點餐自由，享受創新的精緻餐饗。早前與閨密晚市來實試，氣氛浪漫得來輕鬆不拘束，經理店員服務又親切，令人留下不錯的印象。 文:Vera Gee

現代法式料理注入港式情懷 今次出新菜單背後別具歷史意義。餐廳源起自2008年Esther創辦的私房菜Ta Pantry，備受國際媒體推介，並榮登《路易威登旅遊指南》，她更擔任電視烹飪節目主持。正當事業高峰之際，因同時面對經營Maison ES、產子育兒多重壓力，2018年患上抑鬱症，在丈夫和餐廳團隊的支持下，經過治療和調整，重拾生活平衡。幸而疫情期間並沒有把餐廳擊倒，依然屹立至今。到了2023年她完成中華廚藝學院大師級中廚師課程，獲頒「楊貫一大師紀念獎」，成為首位女西廚畢業生。逾18載廚藝之路走到現在，菜式來個新改變，與主廚Eric Cheung攜手合作，將法國菜注入港式風味，以現代精緻手法詮釋獨特風格。當中數款為元祖私房招牌菜再改良優化，重新演繹。

法港式海洋風味 其中香煎火箭魷魚伴以櫻花蝦、蝦醬泡沫配海鮮高湯，創作靈感源自蝦醬炒鮮魷，採用鮮嫩本地吊桶仔，取傳統大澳蝦醬調校法式綿密泡沫，灑上日本櫻花蝦乾增強香氣，奉給客人時淋上極濃海鮮湯，以大量龍蝦頭、蟹膏與雜菜熬煮，法式濃湯與港式海鮮風情和諧結合。海螯蝦多士則啟發自廣東茶樓的懷舊蝦多士，將頂級海螯蝦打至起膠，保留鮮甜彈爽，鋪在切成小方塊的法式布里歐麵包上，炸至色澤金黃，頂層蓋上新鮮海膽與清新的檸檬啫喱，佐以特製的泰式甜辣蛋黃醬，中和了油酥感，一口細味多重豐富味道。

香港人的情感溫度 主菜柱侯和牛威靈頓頗有驚喜，構思自家常菜蘿蔔炆牛腩，挑選脂肪分佈平均、肉味濃厚且具油香的美國和牛肩胛，以中式柱侯醬炆煮，外層包裹著色澤均勻的酥皮。切開品嘗，牛腩般的質感腍中帶鬆化，鎖著肉汁。紅酒牛骨汁由牛骨高湯、和牛肉、雜菜等熬製，牛味澎湃。配上甘甜的法國迷你扁蘿蔔，一濃一清組合平衡。Esther表示：「我堅持將香港的味道與集體回憶融入料理中，因為那是我的根。我期盼每位賓客無拘無束，與摯愛親朋一同分享這份屬於香港人的情感溫度。」

Maison ES 地址：灣仔星街No. 1A (入口位於電氣街) 電話：2521 8121