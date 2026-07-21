麥當勞朱古力脆皮新地筒限時回歸 特價$10起激發童年滋味 朱古力控必嘗四重KITKAT芭菲

朱古力脆皮粉絲要尖叫了，麥當勞的經典人氣甜品「朱古力脆皮新地筒」，是無數人的童年的滋味，今日正式回歸麥當勞甜品站。更讓人興奮的是，這次回歸誠意十足，特別推出兩款口味，包括經典的雲呢拿味，以及充滿濃郁風味的 KITKAT朱古力威化味。

「朱古力脆皮新地筒」的靈魂，在於店員將冰涼雪糕新地，倒浸入朱古力醬中，當剛擠好幼滑的新地筒遇上特製朱古力醬，外層瞬間凝固成一層香脆朱古力外殼。咬下去的第一口，齒頰先傳來脆皮破開「咔嚓」酥脆聲，緊接著是冰涼綿密雪糕新地在舌尖融化，豐富的口感層次，保證一秒勾起大家童年回憶。更令人驚喜的是每支「朱古力脆皮新地筒」只需$10(參考價$16.5)，絕對是盛夏消暑的至抵選擇。

此外，朱古力狂迷不能錯過同步登場的「朱古力脆皮KITKAT芭菲」。這款芭菲以KITKAT朱古力威化味新地作基底，表面同樣裹上經典朱古力脆皮。讓人驚喜是頂部插有日本直送KITKAT 72%黑朱古力威化，並撒滿五彩繽紛、口感爽脆的迷你聰明豆(SMARTIES)。四重朱古力交織出多重口感，濃郁而不甜膩。此款芭菲定價$17，使用麥當勞App購買，更可以$14優惠價購得，讓大家可以重溫這份專屬的甜蜜回憶。