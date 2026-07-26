T恤背後的故事｜從軍用內衣變潮流單品 UNIQLO UT系列把流行文化穿上身

一件 T-shirt，往往比想像中更貼近我們的日常生活。它可以是上班前隨手一穿的基本單品，也可以是假日造型中最能表達心情的一件衣服；有人喜歡它舒適易襯，有人透過圖案與文字展現個人風格，亦有人把它視為流行文化與生活態度的一部分。別以為 T-shirt 只是普通基本款，其實背後也有一段有趣歷史。今次就同大家回顧 T-shirt 的起源，並看看 UNIQLO 的UT系列如何為這件日常單品注入新意，將藝術、動漫、音樂、電影及不同文化元素融入設計，讓 T-shirt 成為人人都能輕鬆穿上的自我表達。

T-shirt 的歷史起源

T-shirt 的歷史起源 現代T-shirt的雛形，可追溯至美國海軍於20世紀初採用的白色棉質圓領內衣。當時士兵在炎熱或高勞動量的環境下工作，需要比羊毛內衣更輕便、透氣、容易打理的服裝。棉質T-shirt因此成為實用選擇，並隨着戰爭及退伍軍人的穿着習慣，由制服內層逐漸變成休閒外衣。第二次世界大戰後，不少退伍軍人以T-shirt配制服褲示人，這種輕鬆而帶點硬朗感的造型，慢慢影響了日常男裝風格。而名字由來,是因為早期的T恤多半為圓領，攤開時呈現T字形，因此稱之為「T-shirt」。

荷里活令白 Tee 成為個性象徵

荷里活令白 Tee 成為個性象徵 不過,真正令T-shirt擺脫「內衣」印象是馬龍白蘭度! 因為他在電影《欲望號街車》中以白色素Tee示人，將簡單服裝穿出強烈個性；其後白T亦成為年輕世代、街頭文化與反叛氣質的代表。從此，T-shirt不再只是舒適方便的衣物，更是一種態度，讓穿着者不用多言，也能展示自我風格。 印花技術打開無限想像 如果說電影明星令T-shirt走進主流視野，印花技術則令它成為一塊人人可穿在身上的「流動畫布」。隨着絲網印刷等技術成熟，品牌標誌、樂隊圖案、社會口號、藝術作品及動漫角色都可印上衣身。T-shirt因而不只是一件基本服裝，也可以是宣傳媒介、團隊象徵、收藏品，甚至是個人興趣與身份認同的延伸。今日無論是簡約素色、趣味圖案，還是限量聯乘設計，都能透過一件T-shirt找到自己的表達方式。

UT 把流行文化穿上身 作為UNIQLO的代表系列之一，UT一直將流行文化、藝術、動漫、遊戲及不同創作單位融入日常服飾，讓人以輕鬆方式穿上自己喜愛的元素。對大眾來說，一件UT的吸引之處，在於它既容易配搭，又能帶出個人喜好：上班日可配恤衫或薄外套，為簡約造型加入細節；假日則可選擇色彩鮮明或圖案感較強的款式，營造更活潑的休閒風格。UT備有多種尺寸、圖案及主題，不論自用、送禮，或與伴侶、家人配成情侶裝及親子裝，都能找到合適選擇。今年多個聯乘系列亦將陸續登場，從經典角色到藝術合作，繼續把T-shirt由基本單品延伸成一種日常文化選擇。

《劇場版 CHIIKAWA 人魚島的秘密》 UT 系列 7 月登場 來到7月，UNIQLO亦帶來全新《劇場版CHIIKAWA 人魚島的秘密》限定UT系列。系列以作品中的角色與故事世界為設計靈感，並由原作者Nagano全程監修，將CHIIKAWA獨有的可愛氛圍與電影主題融入T-shirt之中。對喜歡CHIIKAWA粉絲來說，這不只是一件夏日易襯的UT，也是一款能把喜愛角色穿上身、兼具收藏感與日常實用度的聯乘單品。