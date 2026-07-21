JUPAS2026｜一文看清聯招最終改選結果！ 嶺大工商管理77人搶1學額成競爭最激烈

DSE上周三放榜，考生收到文憑試成績後，可即於JUPAS更改心儀課程選擇。記者向八間資助大學查詢改選結果，嶺南大學工商管理（榮譽）學士 - 商業分析與創新(JS7212)成課程為競爭最劇烈的科目，平均77人搶1學額；城大工學士(智能製造工程學)(JS1216)課程成為最多人報讀的科目，1570人搶24學額。即看下文！

JUPAS2026 ｜香港中文大學 中大的理學(JS4601)成為該校最多人報讀的課程，1,418名申請者爭奪335個學額，平均約4.23人搶1學額；教育學士（幼兒教育）(JS4372) 課程成為該校競爭最劇烈的課程，439名申請人爭奪19個學額，平均23.11人搶1學額。

JUPAS2026 ｜香港科技大學 科大的理學B組(JS5103)成為該校最多人報讀的課程，864名理學B組課程申請者爭奪與理學A組共設的402個學額；工業工程及決策分析學系 (JS5260) 課程成為該校競爭最劇烈的課程，488名申請人爭奪36個學額，平均13.56人搶1學額。

JUPAS2026 ｜香港城巿大學 城大的工學士(智能製造工程學)(JS1216)成為該校最多人報讀的課程，1,570名申請者爭奪24個學額，平均約65.4人搶1學額；工學士(創新與企業工程) (JS1219) 成為該校競爭最劇烈的課程，1052名申請人爭奪1個學額，平均65.8人搶1學額。

JUPAS2026 ｜香港浸會大學 浸大的工商管理(JS2120)成為該校最多人報讀的課程，1,310名申請者爭奪185個學額，平均約7.08人搶1學額；環球螢幕演技藝術(JS2340) 成為該校競爭最劇烈的課程，277名申請人爭奪8個學額，平均34.63人搶1學額。

JUPAS2026 ｜香港理工大學 理大的護理學（榮譽）理學士(JS3648)成為該校最多人報讀的課程，1,177名申請者爭奪193個學額，平均約6.09人搶1學額；工商管理組合學士課程 (JS3003) 成為該校競爭最劇烈的課程，470名申請人爭奪17個學額，平均27.6人搶1學額。

JUPAS2026 ｜嶺南大學 嶺南大學的工商管理（榮譽）學士 - 風險及保險管理(JS7216)課程成為該校最多人報讀的課程，760名申請者爭奪30個學額，平均約25.3人搶1學額；工商管理（榮譽）學士 - 商業分析與創新課程(JS7212) 成為該校競爭最劇烈的課程，537名申請人爭奪7個學額，平均76.71人搶1學額。

JUPAS2026 ｜香港教育大學 教大的運動科學及教練榮譽理學士及體育教育榮譽學士 (JS8010)課程成為該校最多人報讀的課程，1,009名申請者爭奪25個學額，平均約40.36人搶1學額；個人理財榮譽文學士(JS8688) 課程成為該校競爭最劇烈的課程，417名申請人爭奪10個學額，平均42人搶1學額。

教大公佈數據

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