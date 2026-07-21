Flat Iron Steak進駐鰂魚涌 首開Bakery供應早餐 開幕限定買咖啡送冬甩/T骨牛扒$298

鰂魚涌糖廠街再有新餐廳進駐。人氣扒房 Flat Iron Steak 最近開設新分店，更首次推出烘焙概念店「Flat Iron Bakery」，由早餐、咖啡、烘焙糕點到牛扒晚餐都有供應。新店亦推出開幕優惠，400克T骨牛扒套餐限時一個月只需$298，購買咖啡更可免費獲贈冬甩一個。

首間Flat Iron Bakery 早上7時開始供應早餐

新店於糖廠街31及33號地舖，分為兩個部分，一邊是Flat Iron Steak扒房，另一邊則是品牌首間烘焙概念店Flat Iron Bakery。Bakery由早上7時開始營業，供應精品咖啡、早餐及每日新鮮出爐的烘焙食品，並有戶外座位，附近返工的打工仔們可以在上班前買早餐、下午茶歎咖啡或下班後小聚。

烘焙店供應多款招牌產品，包括和牛香腸卷（$55），酥皮包裹肉汁豐富的和牛香腸；另一款人氣甜品 Dot Cakes($48)則以鬆軟海綿蛋糕配上糖霜忌廉及彩色糖粒。想吃得更豐富，可以試豪華版平鐵堡，單層$148、雙層$208。