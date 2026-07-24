【大賽落幕但人已變油膩？】 男人最忌中年發福 靠消脂汁拯救肚腩與三高

大賽終於告一段落，連日來熬夜睇波，日日睡眠不足，自然又想食炸雞、薯片等高脂高熱量食物，再加幾罐啤酒暢快一番，雖則是男人的浪漫，但不知不覺間個人變得油膩又水腫！ 不過就算沒有大賽，都市男士步入中年，面對日常工作壓力，忙碌起來又餐餐外賣兼缺乏運動，昔日引以為傲的六塊腹肌，不知不覺間早就退化成「大肚腩」、「啤酒肚」。 而且中央肥胖不單影響外表，內臟脂肪大量積聚更會干擾代謝率，慢性損害健康，大大增加「三高」風險！想要踢走大肚腩，其實有一招可以輕鬆補充蔬菜營養、清空腸胃肥油。

必試減腩消脂汁 5 大有機青蔬齊力抗三高 對於都市人而言，在日忙夜忙的情況下，想一下子就改善飲食習慣當然不容易，而想補充蔬菜營養除了餐餐加菜加水果外，其實還有一個更快捷方法，只需每日飲一杯集合了青蘋果、西芹、青瓜、苦瓜及青椒這5大天然有機青蔬的「五青消脂汁」，就可以達到減肚腩、去油脂及控制三高的三重功效。 「五青消脂汁」中每款蔬果均各有奇效：青蘋果含豐富果膠，能加速腸道蠕動去油脂；西芹的苯酞類化合物能活化脂肪代謝酶，排毒清宿便；高鉀質的青瓜能高效去水腫，拯救熬夜後的浮腫身形；青椒富含維生素C加速代謝；苦瓜獨有的苦瓜苷更能消解腹腔油脂並解糖控制三高。

懶人排毒福音 「五青習慣」五青汁及五青丸 不過要天天鮮榨五青汁實在太花時間，想要更輕鬆、更適合懶人的捷徑？台灣製造的「五青習慣」五青汁就是懶人的排毒福音！不用日日花時間榨汁，一包就有齊五種高營養有機青蔬，包括苦瓜、西芹、青椒、青瓜及青蘋果。採用濃縮萃取技術，100%保留有效成分，改良配方完全無草青澀味，而且不寒涼、不肚瀉，上班或外出隨時沖一杯就能飲用。更特別加入天然蘆薈精華與綠茶萃取，幫助改善酸性體質並激活新陳代謝，每日一杯不用苦苦忍口捱餓，就能達到自然瘦的效果。如果恆常有出差需要或經常旅行，還有細粒易吞服、完全無草青味的「五青丸」可以選擇，隨身攜帶，極之方便！

解膩百搭飲法 4 招變化健康好味道 五青汁不但方便，更有多款沖調方法，保證百喝不厭，除了可直接加開水沖成清爽排毒飲，也可以嘗試把五青汁粉加入無糖豆漿，補充蛋白質同時快速恢復體力，特別適合運動後飲用；或者早上配牛奶增加早餐飽足感，促進鈣質吸收同時令早上工作更有力量；甚至可以加入乳酪當成代餐奶昔，讓腸道更健康暢通！

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